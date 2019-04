Mielipide: Vaalihysteriaa

Vaalit kiihdyttävät vääriin todistuksiin. Muunnettua totuutta ja mustamaalaamista tapahtuu niin lehtien palstoilla kuin toreilla ja turuilla. Siinä saavat huutia ministerit pääministeriä myöten. Jokainen on olevinaan asiantuntija turpeen poltossa, soiden suojelussa ja ilmastomuutoksen ehkäisemisessä.

Keskusta on käytännössä se Suomen vihrein puolue. Voi vain kysyä valekaapuun pukeutuneilta city-vihreiltä, kuinka he ovat omalta osaltaan hiilinieluja rakentaneet. Täällä maaseudulla on suuri määrä ihmisiä, jotka ovat istuttaneet ja istuttavat satoja, tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia ja sitäkin enempi puuntaimia, jotka tulevaisuudessa toimivat tehokkaina hiilinieluina = sitovat hiiltä.

Kasvava metsä sitoo hiiltä, vanha metsä ei sitä tee. Hiili vapautuu, kun puu lahoaa. Lahopuut kuuluvat luonnonsuojelualueille ja näitä alueita tulee lisätä etenkin Etelä-Suomeen, mutta annetaan hyvin kasvavien hoidettujen metsien ympäri Suomen toimia tehokkaina hiilinieluina koko maapallon hyväksi. Puolen hehtaarin hoidettu kasvava mäntymetsä toimii tehokkaana hiilinieluna, joka kompensoi 22000 km:n ajon dieselautolla vuodessa. Näin metsää kasvattavat ihmiset ovat niitä parhaita luonnonsuojelijoita ja ilmastonmuutoksen torjujia. Osaavalla metsänhoidolla kompensoidaan kaikkien niidenkin päästöjä, jotka eivät omalta osalta ole muuta tehneet kuin kerosiinia polttaneet ja kaupunkimaasturilla päästöjä päästäneet ja kovaäänisesti julistaneet metsien hakkuukieltoja, soiden ennalistamista ja ojiien umpeen puskemista.

Ilmastonmuutos on tosiasia ja siitä pitää olla huolissaan, mutta huolestuttavaa on se, että ns.valeuutiset ovat lisääntyneet voimakkaasti vaalien alla. Sanomisia vääristellään vuosien takaa mitä ministeri sanoi esimerkiksi Puula-foorumissa. Siitä irrotetaan osa ja näin sanottu muuttuu aivan muuksi, kuin mitä todellisuudessa on sanottu. Lähes kaikilla tahoilla on myönnetty turpeen polton haitallisuus, mutta on kohtuutonta vaatia, että turpeen poltto voisi loppua kerta rysäyksellä. Niin ministeri Tiilikainen kun pääministeri Sipiläkin ovat painottaneet, että alasajon turvevoimaloissa on tapahduttava hallitusti. Näin tuhannet työpaikat ja alan yrittäjät voivat sopeutua uuteen tilanteeseen. Pahinta olisi, jos turpeesta luopumisen aikataulu olisi epärealistisen tiukka. Turve jouduttaisiin tällöin korvaamaan kivihiilellä ja näin jouduttaisiin vain ojasta allikkoon. Ilmastonmuutos on tosiasia. Tehdään korjaavat liikkeet hallitusti. Fossiilisten polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmitysenergian tuottamiseen loppuu Suomessa 2030-luvulla. Siitä ollaan yksimielisiä.

Toivottavasti vaalien jälkeen valeuutiset loppuvat ja yhteisymmärrys löytyy koko Suomen kehittämistarpeista yli puoluerajojen vaikkapa Norjan ja Ruotsin aluepolitiikan mukaisesti. Siellä halutaan säilyttää koko maa asuttuna. Nyt on vaalien loppurutistus ja on aika päättää, mikä olisi se kaikkein maaseutuystävällisin vaihtoehto. Tärkeintä on käydä äänestämässä ja sen jälkeen on oikeus arvostella tehtyjä päätöksiä.

Raimo Halttunen

Kunnallisneuvos