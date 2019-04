Hyvän Mielen Tapahtuma tänään lauantaina Tehomet Areenalla

Vuosi vuodelta suosiotaan kasvattanut Hyvän Mielen Tapahtuma järjestetään tänään lauantaina 6.4. Tehomet Areenalla ja sen piha-alueilla. Tapahtuman järjestää tuttuun tapaan Rakennuspalvelu Joni Pietarinen yhteistyökumppaneidensa avustuksella.

– On ollut ihana huomata, miten tapahtuma herättää eri tahoissa kiinnostusta. Tänä vuonna monet ovat ottaneet yhteyttä ja kysyneet, voisivatko tulla jollain tapaa mukaan, iloitsee Hyvän mielen tapahtuman puuhanainen Pauliina Manninen.

Pääsymaksuttomassa tapahtumassa on tarjolla monenlaista mukavaa puuhaa eri-ikäisille, kuten talutusratsastusta, frisbeegolfin lajikokeilua, ammuntaa Noptel-laitteella, ongintaa sekä myynti- ja esittelypisteitä. Paikalle saapuvat myös Mikkelin Jukureiden Heimo-maskotti sekä Merirosvo-maskotti ja nähtävillä on Savonlinjan saunabussi. Aktiviteetteja sekä esittelypisteitä on tarjolla noin kello 11-14 välisenä aikana.

Osana tapahtumaa järjestetään Hyvän Mielen Lätkäturnaus, jossa on mukana kahdeksan joukkuetta ja noin sata pelaajaa. Turnaukseen osallistuvat joukkueet ovat Cramo, Kangasniemen kunta/ESSote, MuKi, RPJP, Rotomon, Tehomet, Würth ja viime vuoden voittaja Kangasniemen Yrittäjät Dream Team eli KYDT. Lätkäturnaus alkaa kello 11.

Viime vuoden tapaan tapahtumaväelle tarjotaan makkarat, letut ja kahvilatuotteet maksutta. Ruokapisteitä pyörittävät Puula Partio ja KaPa-51 salibandy, joille tapahtumassa talkoileminen on hyvää varainhankintaa. Hyvää mieltä voi laittaa jakoon myös ostamalla arpoja, joiden tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Tapahtuman idea on ollut alusta asti saada ihmiset liikkeelle ja hyvälle mielelle. Alkuperäinen ajatus tuottaa jääkiekon avulla hyvää mieltä on laajentunut myös muihin aktiviteetteihin ja palveluihin.

– Toivomme, että ihmiset tulevat tapahtumaan hymyssä suin ja lähtevät sieltä hymyssä suin, Pauliina Manninen toteaa.

Hyvän Mielen Tapahtuma Tehomet Areenalla lauantaina 6.4. klo 11 alkaen. Vapaa pääsy.