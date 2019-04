Rivitalo palaa Vihikankaalla hautausmaan takana. Paloa on sammuttamassa useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Palavassa rivitalossa on kuusi huoneistoa. Tuli pääsi leviämään yläpohjaa pitkin koko taloon. Palosta on levinnyt tuulen mukana savua pitkin kirkonkylää.

Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksen tämän hetkisten tietojen mukaan kukaan ei ole kuollut palossa. Yksi henkilö on kuljetettu ambulanssilla Mikkeliin sairaalaan.