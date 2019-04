Kääntyykö äänestysinto nousuun? – Neljä vuotta sitten Kaakkois-Suomi äänesti muuta maata laiskemmin.

Eduskuntavaaleissa pitkään jatkunut äänestysprosenttien laskeva trendi on tasaantunut 2010-luvulla. Neljä vuotta sitten äänensä antoi 70,1 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestysprosentin pohjanoteeraus on vuodelta 2007, jolloin valtakunnallinen prosentti oli 67,9.

Kovin kaukana ovat ne ajat, jolloin äänestämässä kävi yli 80 prosenttia äänioikeutetuista. Vuonna 1962 prosentti oli 85,1, vuonna 1966 84,9. Viimeisimmän kerran on päästy yli 80 prosentin vuonna 1983, jolloin äänestysprosentti oli 81.

Laaja Kaakkois-Suomen vaalipiiri oli neljä vuotta sitten ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa. Tuolloin äänestysinto uuden vaalipiirin alueella jäi jälkeen valtakunnallisesta lukemasta. Täällä äänensä antoi 66 prosenttia äänioikeutetuista.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä korkeimman prosentin kirjasi Taipalsaari (73,6). Laiskimmin äänestettiin Pieksämäellä, missä äänestysprosentti oli vain 59,7.

Kangasniemen kunnanjohtaja Risto Nylund on huolissaan laskevista äänestysprosenteista. Varsinkin se häntä huolestuttaa, että nuoret eivät äänestä.

– Puolueiden pitäisi saada ehdokkaiksi entistä enemmän nuoria. Ehkä se saisi nuoret äänestäjät paremmin liikkeelle.

– On tärkeää, että jokainen käyttäisi äänioikeuttaan. Suomalaista yhteiskuntaa pyörittää demokraattinen järjestelmä, joka perustuu siihen ajatukseen, että kansalaisten ääntä kuunnellaan ja että se vaikuttaa. Jos ihmiset eivät äänestä, heidän kantansa ei tule selville ja silloin demokratia ei toimi kunnolla, luonnehtii Nylund.

– Kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden äänimäärät muodostuvat yksittäisistä äänistä, siksi yhdelläkin äänellä on tärkeä merkitys, korostaa Nylund ja haastaa kaikki liikkeelle äänestämään.

– En tiedä onko yksittäiselle kunnalle suurta merkitystä, onko äänestysprosentti suuri vai pieni, mutta olisihan se hienoa, jos kangasniemeläiset olisivat vaalipiirin ahkerimpia äänestäjiä. Mitä suurempi prosentti on, sen paremminhan kangasniemeläinen mielipide kanavoituu päätöksentekoon.

Eduskuntavaalit 2015, äänestysprosentteja:

Enonkoski 68,6 %

Hamina 63,8 %

Heinävesi 63,2 %

Hirvensalmi 65,5 %

Iitti 67,9 %

Imatra 65,5 %

Joroinen 61,6 %

Juva 66,3 %

Kangasniemi 65,8 %

Kotka 64,6 %

Kouvola 67,0 %

(Sippola 69,7%)

(Myllykoski 66,0%)

(Inkeroinen 66,6%)

(Anjala 66,6%)

(Elimäki 65,6%)

Lappeenranta 65,9 %

(Ylämaa 66,4%)

(Joutseno 65,7%)

Lemi 70,7 %

Luumäki 69,5 %

Miehikkälä 65,7 %

Mikkeli 66,5 %

(Suomenniemi 72,2%)

Mäntyharju 67,1 %

Parikkala 65,7 %

Pertunmaa 67,5 %

Pieksämäki 59,7 %

Puumala 69,9 %

Pyhtää 66,7 %

Rantasalmi 66,3 %

Rautjärvi 67,4 %

Ruokolahti 71,8 %

Savitaipale 71,3 %

Savonlinna 66,3 %

(Kerimäki 67,5%)

(Punkaharju 68,7%)

(Savonranta 63,8%)

Sulkava 67,1 %

Taipalsaari 73,6 %

Virolahti 69,3%

(Kesälahti 63,4%)