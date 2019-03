Kannaksen poikien Jääkärin morsian -laulunäytelmä Kangasniemi-salissa tänään

Kannaksen poikien musiikkinäytelmää Jääkärin morsian esitetään Kangasniemi-salissa tänään lauantaina 30. maaliskuuta.

Jääkärin morsian on kertomus Saksan sotakoulun suomalaisryhmästä, heidän arkipäivästään ja illanvietoistaan ravintola Kultaisessa Ankkurissa Liettuan Libavassa.

Laulunäytelmän on kirjoittanut suomalainen Sam Sihvo, joka on yksi neljästä Sihvon jääkäriveljeksestä. Hän työskenteli muusikkona ennen liittymistään Saksassa sotilaskoulutusta antavaan Jääkäripataljoonaan vuonna 1915. Palvelustehtäviensä lomassa hän ehti perustaa pataljoonan orkesterin ja soittokunnan sekä toimia niiden johtajana ja soittajana. Jääkärin morsian valmistui vuonna 1921. Sihvo menehtyi 1927 keuhkokuumeeseen.

Kannaksen pojat on ryhmänä tehnyt Sihvon näytelmästä version, jossa kertojana toimiva Markku Paksu kertoo tapahtumien kulun. Juha Repo esittää musiikkinäytelmässä Martin ja Mikon roolit ja muusikko Tuiki Latvala on Sabinan roolissa. Säestäjänä ja laulajana toimii Johanna Lantto. Lisäksi hän tanssii masurkkaa ja polkkaa Marjushan roolissa.

Kannaksen poikien Jääkärin morsian tänään la 30.3. klo 18 Kangasniemi-salissa.