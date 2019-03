Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto vierailee Kangasniemellä tänään

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto saapuu eduskuntavaaliehdokas Maisa Juntusen vaalikahvilaan Kangasniemelle tänään perjantaina 29. maaliskuuta kello 12-13. Kyseessä on poikkeuksellinen visiitti, sillä valtakunnan ykköspoliitikkoja näkee harvemmin pienillä paikkakunnilla vaalien lähellä.

-Haaviston vierailu Kangasniemen kokoisella paikkakunnalla näin lähellä vaaleja on suuri kunnia ja kertoo siitä, että pienilläkin paikkakunnilla ja maaseudulla on merkitystä, iloitsee Maisa Juntunen.

Haavistolle käynti Kangasniemellä ei ole ensimmäinen kerta: hän vieraili kunnassa myös syksyllä 2017 ennen presidentinvaaleja. Tällöin kohteina olivat Maisa Juntusen ja Tuomas Laitisen maitotila sekä Kangasniemen vastavalmistunut uusi yläkoulu. Vierailu jäi selvästi Haaviston mieleen, sillä hän kiitteli vastaanottoaan Kangasniemellä jopa presidentinvaalien kiitospuheessaan vaali-iltana.

Tämänkertaisella vierailulla halutaan nostaa esille maaseudun merkitystä ja Suomen kehittämistä kokonaisuutena. Kestävään metsä- ja maatalouteen liittyvät kysymykset ovat olleet vahvasti esillä vaalikeskusteluissa ja näistä tullaan keskustelemaan myös vierailulla.

Vierailun teemat ovat keskeisiä myös Juntunen vaalikampanjassa, jonka keskiössä on kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutus.

– Kaupungit ja maaseutu tarvitsevat toisiaan, sanoo Juntunen, joka on itse taustaltaan kaupunkilainen.

Koulutukseltaan hän on viestinnän maisteri Jyväskylän yliopistosta. Juntunen on Maaseutu-ja erävihreiden varapuheenjohtaja. Hän oli mukana tekemässä syksyllä 2018 julkaistua vihreiden maatalouspoliittista ohjelmaa.

Maisan vaalikahvila Kangasniemen rantatorilla (Satamatie 18). 29.3. Kello 12-13. Paikalla myös muita Kaakkois-Suomen vihreiden eduskuntavaaliehdokkaita.