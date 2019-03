Pääkirjoitus: Asunto- ja tonttitarjonta esille

Hokassa järjestettiin viime vuonna oma asuntomessut, joissa esiteltiin yleisölle kylän myytäviä asuntoja, kesämökkejä ja tontteja. Yleisöä oli runsaasti paikalla ja kauppakin kävi. Hokkalaisten tempaus osoitti, että eri toimijoiden yhteistyöllä voidaan saada aikaiseksi tapahtuma, joka tavoittaa hyvin maaseudun asuinmahdollisuuksista kiinnostuneet.

Kyläparlamentti, kunta, OP-kiinteistökeskus ja Kiinteistömaailma ovat nyt laajentamassa Hokan asuntomessuideaa. 13. huhtikuuta Kangasniemen kunnantalo muuttuu messukeskukseksi, jossa esitellään laajasti kaikkien Kangasniemen kylien ja myös kirkonkylän keskustan asunto- ja tonttitarjontaa.

– Kyläparlamentissa on jo pitkään mietitty, miten saisimme kohtaamaan ne ihmiset, jotka haluaisivat asua maalla ja ne, joilla on tyhjillään tai vähällä käytöllä olevia asuntoja. Nämä messut ovat tuollainen kohtaamispaikka. Leikkimielisesti voisi verrata, että nämä messut ovat maaseutuasumisen tinder, kiteytti asian messujen viestinnästä vastaava Tuomas Laitinen.

Pieni Kangasniemi on porskutellut monissa tilastoissa Etelä-Savon kärjessä. Muuttoliike tuo uutta väkeä, yritykset menestyvät ja työpaikkoja syntyy. Maine Suomen kauneimpana kuntana ei ole haitaksi, mutta varsinainen vetovoimatekijä Kangasniemelle taitaa kuitenkin olla positiivinen yhteisöllisyys ja yhteishenki. Siitä kaikki kunnassa vierailleet tulevat nopeasti vakuuttuneiksi.

Kyläparlamentti uskoo vahvasti, että Kangasniemen henki voi houkutella niitä, jotka haluavat kaupungin metelistä maaseudun rauhaan ja kylien yhteisöihin. Messuilla vierailijat pääsevät konkreettisesti näkemään, että unelma maaseutuasumisesta voi toteutua.

Toivotaan, että näytteilleasettajat ja messuvieraat löytävät sankoin joukoin tuleville messuille. Positiivisesta muuttoliikkeestä ja uusista työpaikoista huolimatta kunnan väkiluku on ollut laskussa. Vuosittain joukostamme poistuu noin 100 kuntalaista, uusia syntyy vain 30. Muuttoliike on nopein konsti saada väkiluku kasvuun. Kangasniemellä ja sen kylillä on hyvät mahdollisuudet houkutella uusia asukkaita. Jyväskylän ja Mikkelin ruuhkista on tänne luonnon rauhaan vain reilun puolen tunnin ajomatka.

