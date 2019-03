Hiisienpäivää vietetään tänään – Kangasniemellä on runsaasti Hiisi-sanan sisältäviä paikannimiä

Suomalaisen kansanuskon pyhiä paikkoja kunnioittavaa hiisienpäivää vietetään tänään maaliskuun 28. päivä.

Hiisienpäivän nimi viittaa hiisiin, pohjoisten itämerensuomalaisten kunnioittamiin pyhiin paikkoihin, jollaisia tunnetaan myös nykyisen Suomen alueelta.

Sana hiisi on tarkoittanut suomalaisessa kulttuurissa ennen kristinuskon tuloa kalmistoa ja/tai kulttipaikkaa, esimerkiksi pyhää lehtoa. Kun kristinusko tuli Suomeen, vanhat uskomukset muuttuivat ja hiidestä tuli paha henki ja paha paikka.

Hiisi-sanan sisältäviä paikannimiä on Kangasniemellä runsaasti. Hiisi esiintyy Nimisampo-paikannimistöpalvelun mukaan Kangasniemellä ainakin 14 paikan nimessä.

Hiisvuori ja Hiissuo sijaitsevat Mikkeliin johtavan tien läheisyydessä, jossa on myös tien kahta puolta kaksi Hiis-nimistä lampea Pohjois-Hiislampi ja Etelä-Hiislampi

Haapajärven rannoilta löytyy Hiidenniemi ja Hiidenvuori. Hiidenniemi ja Hiidenvuori löytyy myös Härkäjärven rannalta. Luusniemellä on Hiidenmäki, Kutemajärvellä Hiidenlampi, Tahkomäellä Hiidenharju ja Synsiöllä Hiisivuori. Iso Siikajärven Läsänniemestä löytyy myös Hiisvuori ja Hiislampi.

Arkeologi Ulla Moilasen mukaan tyypillistä hiisi-nimistön esiintymispaikoille on vesistön läheisyys ja kivikkoisuus, mikä sopii myös Kangasniemen hiisi-kohteisiin. Moilasen mukaan joissakin tapauksissa hiisi voikin mahdollisesti olla vanha, selittävä nimitys jylhille luonnonmuodostumille.

Hiisienpäivän taustalla on Taivaannaula ry. Vuonna 2007 perustetun järjestön tavoitteena on pitkäikäisen suomalaisen perinnekulttuurin ja henkisen perinteen säilyttäminen ja elävänä pitäminen. Taivaannaula ry käynnisti vuonna 2013 Hiisi-hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen jo lähes unohtuneita pyhien paikkojen perinteitä sekä kartoittaa perimätiedon tuntemien paikkojen nykytilaa ja edistää niiden säilymistä ja yhteiskunnallista tunnettuutta.