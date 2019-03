Harmonikat soivat tänään Iltapäivätansseissa

Tänään maanantaina 25. maaliskuuta järjestetään Kangasniemi-salissa Iltapäivätanssit. Tilaisuus liittyy tällä viikolla vietettävään jo perinteeksi muotoutuneeseen Valtakunnalliseen Harmonikkapäivään. Tanssit tahdittaa Puulan Seutuopiston Kangasniemen harmonikkaryhmä Visa Wirénin johdolla.

Ohjelmassa on perinteistä vanhaa tanssimusiikkia: valssia, foksia, humppaa, tangoa ja jenkkaa. Kappaleet ovat tuttuja harmonikkasävelmiä, joista mainittakoon Jääkukkia, Valssi menneiltä ajoilta, Väliaikainen ja Tavallinen tyttö. Tanssit alkavat klo 13 ja kestävät noin tunnin.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tanssien päätyttyä on puffetti, sekä samassa yhteydessä myös Visa Wirénin levy- ja nuottimyyntiesittely.

Lämpimästi tervetuloa tanssimaan ja kuuntelemaan. Iltapäivätanssit järjestää yhteistyössä kunnan kulttuuritoimi.

Iltapäivätanssit harmonikkojen säestyksellä ma 25.3. klo 13 Kangasniemi-salissa.