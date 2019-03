Kelirikkokausi on alkamassa Itä- ja Keski-Suomessa ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä pystytetään sorateiden varsille. Vähäsateisen kesän ja syksyn vuoksi kelirikkokauden ennakoidaan olevan normaalin. Kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat kuitenkin kelirikon kestoon ja siihen, kuinka vaikea kelirikosta tulee.

ELY-keskus on laatinut kevään kelirikkoennusteen syksyn ja talven sääolosuhteiden perusteella. Vähäsateisen syksyn ja alkutalven jälkeen kovimmat pakkaset ajoittuivat tammikuulle ja maantiet ovat routaantuneet normaalisti.

Kevään säällä on aina suuri merkitys kelirikon esiintymiselle. Mikäli säät ovat roudan sulamisaikana pilviset ja sateiset, sulaa routa nopeasti ja varsinkin tien pintakerros voi nopeasti liejuuntua. Tästä syystä sorateillä esiintyy alkuvaiheessa paikoin pintakelirikkoa ennen varsinaisen runkokelirikon syntymistä. Tierungot eivät sula aurinkoisilla ja varjoisilla tieosuuksilla samaan tahtiin. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset puolestaan pitävät kelirikon kurissa.

─ Keski- sekä Itä-Suomessa maaperä ja maasto-olosuhteet ovat monin paikoin kelirikon syntymiselle otollisia ja sorateitä on myös paljon. Alueen tiestöllä kelirikkoa on yleensä esiintynyt eniten Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, sanoo kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen.

Viime keväänä kelirikko piinasi poikkeuksellisesti kuitenkin eniten Etelä-Savoa ja Keski-Suomen sekä Pohjois-Savon eteläosia.

Kelirikkokauden alkaminen näkyy jo lähes koko alueella liikennemerkkien ilmestymisenä varoittamaan routavaurioista ja pehmenevistä teiden pinnoista.

─ ELY-keskus toivoo, että kelirikolle alttiilla maanteillä tiedossa olevia raskaita kuljetuksia ajoitettaisiin ennen varsinaisen kelirikon alkamista ja hyödynnettäisiin yöpakkasia. Usein tämä tarkoittaa aikaista aamua, jolloin teiden kantavuus on suurimmillaan, toteaa Partanen.

Kevättalvi on jälleen runnellut tieverkon päällysteitä. Varsinkin alemman tieverkon lähtökohtaisesti jo monin paikoin huonokuntoiset ja ikääntyneet päällysteet ovat kärsineet kevään vaihtelevista keleistä ja tämä näkyy halkeamina ja reikiintymisenä.

Valtion ylläpitämiä sorateitä on Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella eli Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 7 350 kilometriä ja Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteensä noin 2 430 kmkilometriä.

─ Viime kevään osalta kelirikkokausi muodostui erittäin hankalaksi ja alueen tiestölle jouduttiin asettamaan painorajoituksia ennätyksellisesti noin 2 300 km. Painorajoitettuja teitä oli Keski-Suomen alueella noin 920 km, Etelä-Savossa noin 320 km, Pohjois-Savossa 700 km ja Pohjois-Karjalassa noin 360 km. Painorajoituksia on jouduttu viime vuosina asettamaan myös syksyisin ja syksyllä 2018 painorajoituksia jouduttiin asettamaan yhteensä noin 35 km matkalle, toteaa kunnossapitovastaava Marja Bäck.

Kelirikko ilmenee tien pintaosan pehmenemisenä ja tien rungon kantavuuden heikkenemisenä. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikosta varoittavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä tulisi raskasta liikennettä aina välttää. Jos jokin kuljetus on välttämätön, tulisi se tehdä yöpakkasten aikana tienpinnan ollessa jäässä ja ennen kuin kantavuuden heikkenemistä alkaa tapahtua.

On toivottavaa, että tienkäyttäjät merkitsisivät teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaisivat liikennettä vaarantavista vaurioista Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200-2100.