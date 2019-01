Puulan Ankosaareen on tulossa uusi retkisatama – osakaskunnalle poikkeamislupa rakentamiseen

Puulan Ruovedenselällä sijaitsevaan Ankosaareen rakennetaan retkisatama. Tekninen lautakunta myönsi saaren omistavalle Ukonniemi-Väisälä -osakaskunnalle poikkeamisluvan hankkeen toteuttamiseen.

Saaren pinta-ala on noin 2500 neliömetriä. Lautakunnan mukaan saari sopii hyvin veneilijöiden ja muiden luonnossa liikkujien käyttöön tarkoitetuksi retkisatamaksi, koska se sijaitsee veneväylän varrella eikä sen välittömässä läheisyydessä ole asutusta.

Ankosaari on Puulan rantayleiskaavassa osoitettukin retkisataman sijoituspaikaksi ja sinne on aikanaan jo aloitettu joidenkin rakennelmien tekoa, mutta työ on jäänyt kesken. Uusien rakennusten tai rakennelmien tekemisen on katsottu kuitenkin edellyttävän poikkeamislupaa, koska yleiskaavassa ei ole annettu tarkempia määräyksiä retkisatamien rakentamisen laadusta tai määrästä. Lautakunnan käsityksen mukaan uusi retkisatama tukee ja täydentää jo olemassa olevaa retkisatamaverkostoa Puulan pohjoisosassa. Alueelle sijoitettavat rakennukset ja rakennelmat vastaavat kooltaan ja toteutustavaltaan muidenkin retkisatamien varustusta.

Osakaskunnan aikomuksena on rakentaa saareen 16,8 neliön suuruinen grillikatos, 10-neliöinen puuvaja/huussi sekä laituri ja nuotiopaikka. Osakaskunta on kokouksessaan hyväksynyt hankkeen ja sitoutunut vastaamaan retkisataman rakentamiskustannuksista ja ylläpidosta.