Kangasniemen Kunnallislehden näköislehti on luettavissa maksutta sanomalehtiviikolla

Kangasniemen Kunnallislehden digitaalinen näköislehti on luettavissa ilmaiseksi sanomalehtiviikolla, jota vietetään 28.1.–1.2. Normaalisti näköislehti on maksullinen.

Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja sekä yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko Suomessa.

Näköislehteen pääsee Kunnallislehden verkkosivujen (kangasniemenlehti.fi) etusivulta, jonne on sijoitettu niin sanottu banneri.

Sitä klikkaamalla aukeaa tuorein Kunnallislehden näköislehti. Se on paperille painetun lehden digitaalinen versio.

Näköislehden saa käyttöönsä myös lataamalla mobiililaitteeseensa Kangasniemen Kunnallislehden sovelluksen. Android-laitteissa sovellus löytyy Play-kaupasta ja iphone- ja ipad-laitteissa App Storesta.

Näköislehden lukuoikeus sisältyy nykyään jokaiseen paperilehden tilaukseen. Näköislehden voi myös valita ainoaksi tilausvaihtoehdoksi.

Sanomalehtiviikolla kaikki ESV-Paikallismediat Oy:n yhdeksän paikallislehteä avaavat näköislehtensä maksuttomiksi. Paikallislehtiyhtiöön kuuluvat Kangasniemen Kunnallislehden lisäksi Joutseno-lehti, Juvan Lehti, Kaakonkulma, Keskilaakso, Luumäen Lehti, Länsi-Saimaan Sanomat, Pitäjänuutiset ja Puruvesi.

Tämänvuotisella sanomalehtiviikolla teemana on vaikuttaminen. Viikon aikana kannustetaan lapsia ja nuoria osallistumaan ja tuomaan esiin median monisuuntaista roolia vaikuttamisen välineenä.