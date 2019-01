Ripulia ja oksentelua aiheuttavaa norovirusta on liikkeellä Essoten alueella

Ripulia ja oksentelua on liikkeellä runsaasti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella. Kansanterveydestä Essoten alueella vastaavan ylilääkäri Hans Gärdströmin mukaan kyseessä on pääsääntöisesti norovirus, jonka oireet menevät muutamassa päivässä ohi.

– Noron oireita ovat äkillisesti alkava ripuli, pahoinvointi ja usein myös kuume. Oireet alkavat äkillisesti, Gärdström kertoo.

Virus tarttuu helposti myös kosketuspintojen kautta.

– Käsien pesu saippualla on nyt hyvin tärkeää. Kannattaa myös kuivata paperipyyhkeisiin, jottei levitä tautia pyyhkeiden kautta, Gärdström kehottaa.

Noroviruksen aiheuttamat oireet menevät yleensä parissa päivässä ohi. Tärkein hoitomuoto on nesteiden nauttiminen.

-Päivystykseen menoa kannattaa pyrkiä välttämään. Päivystyksen kautta noro leviää helposti. Jos olo on niin heikko, ettei millään tunnu jaksavan kotona, niin on hyvä soittaa ensin Ensineuvoon, Gärdström toivoo.