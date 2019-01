MTK-Etelä-Savon johtokunta järjestäytyi

MTK-Etelä-Savon johtokunta piti järjestäytymiskokouksen tiistaina 22. tammikuuta. Johtokunta valitsi vuodelle 2019 puheenjohtajaksi maatalousyrittäjä Jouni Paunosen (53) Juvalta ja varapuheenjohtajaksi maatalousyrittäjä Sanna Hämäläisen (41) Savonlinnasta.

Muut johtokunnan jäsenet ovat Juha Liukkonen Kangasniemeltä, Virpi Valkonen Rantasalmelta, Hannu Auvinen Sulkavalta, Eero Taskinen Joroisista, Pasi Häkkinen Mikkelistä, Riina Pöyry Ristiinasta, Taneli Pajunen Mikkelistä, Anna Siiriäinen Hirvensalmelta, Mervi Kervinen Heinävedeltä ja Kimmo Laamanen Punkaharjulta.

MTK-Etelä-Savo on maatalous- ja maaseutuyrittäjien ammattijärjestö, jonka toimialue on Etelä-Savon maakunta. Jäseniä liiton alueen MTK-yhdistyksissä on noin 7 000 ja jäsenyrityksiä/tiloja 2 820. Etelä-Savon alueen maatiloista MTK:n jäseninä on noin 83 %, minkä lisäksi MTK-yhdistysten jäseninä on reilut 900 metsätilaa. MTK:n jäseninä olevat yritykset muodostavat noin 20 % kaikista Etelä-Savon alueen yrityksistä.