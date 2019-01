Pääkirjoitus: Talouden epävarmuus vaikeuttaa musiikkiviikkojen järjestelyitä

Musiikkiviikot ovat kuuluneet Kangasniemen kesään jo useamman vuosikymmenen. Tapahtuman juuret ovat vuodessa 1979, jolloin järjestettiin ensimmäinen lapsille ja nuorille suunnattu musiikkikurssi. Musiikkiviikkojen kokonaisuus konsertteineen järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1983.

Kangasniemen Musiikkiviikot vakiinnutti nopeasti paikkansa korkeatasoisena musiikkitapahtumana. Tapahtuma hyväksyttiin jo vuonna 1985 Finland Festivals -tapahtumien joukkoon. Finland Festivals kokoaa sateenvarjonsa alle Suomen parhaat ja kiinnostavimmat taide- ja kulttuurifestivaalit.

Mittava tapahtuma ei synny ilman innokkaita talkoolaisia. Eikä ilman rahaa. Musiikkiviikkojen tämän vuoden budjetti on 133 000 euroa. Kunta on aiemmin tukenut musiikkiviikkoja 25 000 euron summalla.

Innokkaiden talkoolaisten lisäksi musiikkiviikoilla on ollut myös innokkaita vastustajia, joilla keskeisenä tavoitteena on ollut musiikkiviikkojen tukisumman kutistaminen. Ilmeisesti nuo vastustavat puheet ovat tehonneet, koskapa tapahtuman järjestäjät ovat havainneet toimintansa vaikeutuneen. Kunnan avustusosuus on kutistunut ja lisäksi avustussumman jakamisen tavat ovat muuttuneet: aiemmin summa päätettiin loppuvuodesta kunnan budjetin yhteydessä, nyt päätös tehdään sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa helmikuussa.

On tietenkin ymmärrettävää, että tiukkoina talouden aikoina Kangasniemelläkin kunnan budjetti on rajallinen. Ja sekin tietenkin on ymmärrettävää, että muissa järjestöissä suurelta kuulostavat summat herättävät kateutta. Kulttuuritapahtumien keskinäinen kateus ja eripura ei kuitenkaan millään tavalla edistä paikkakunnan kulttuuritarjontaa ja hyvinvointia. Kateelliset kampanjat voivat kutistaa musiikkiviikkojen avustuspottia, mutta eivät lisää summia ja toimintaintoa muihin hankkeisiin.

Kangasniemi tunnetaan aktiivisena kulttuuripitäjänä. Musiikkiviikkojen lisäksi tuota kulttuurilippua pitävät korkealla muutkin. Viimeksi kirkko täyttyi kirjaston järjestämässä Jarkko Aholan joulukonsertissa. Musiikinystävien joukot näyttivät tuossakin tapahtumassa olevan mukana talkoissa.

Yhteistyössä ja yhteishengessä on menestyksen salaisuus. Toivottavasti Kangasniemen Musiikkiviikot säilyttää toimintamahdollisuutensa ja paikkansa Finland Festivals -tapahtumien joukossa.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi