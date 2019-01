KaPalle jälleen kotivoitto

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue kohtasi viime lauantaina Outokummusta saapuneen OoKoon kotiyleisön edessä Tehomet Areenalla pelatussa III-divisioonan sarjaottelussa. Kotijoukkueen vaisusta esityksestä huolimatta OoKoo kukistui lukemin 4-1 (1-0, 0-1, 3-0).

– Se oli meiltä tosi nihkeä peli, johon lähdimme väärällä asenteella ja olimme kaksi erää huonolla jalalla liikenteessä. Vastustaja oli vastaavasti taistelevalla ja uhrautuvalla asenteella liikkeellä ja he roikkuivat pelissä hyvin mukana, kertoo KaPan kapteeni Elmeri Linnera.

KaPan Toni Paakkunainen teki joukkueensa avausmaalin ajassa 07:34. Toisessa erässä vastustaja tasoitti tilanteen ja 1-1 -lukemissa jatkettiin kolmannen erän loppupuolelle saakka. KaPalla oli runsaasti maalintekoyrityksiä, mutta kiekko ei tahtonut upota OoKoon maalia vartioineen Risto Lehikoisen taakse.

– Hän otti monta todella hyvää koppia, toteaa Elmeri Linnera.

Ottelu ratkesi, kun KaPa teki pelin päätteeksi kolme maalia. Osumat kirjattiin Teemu Huoposelle, Toni Paakkunaiselle ja Mika Himaselle.

– Saimme kolmannessa erässä käännettyä pelin Huoposen ja Paakkunaisen johdolla voitoksi ja tärkeät kolme pistettä, Linnera kiittelee.

KaPa johtaa edelleen lohkoaan, joukkueella on nyt koossa 39 sarjapistettä. Toisella sijalla on Kajastus 37 pisteellä ja kolmantena 36 pistettä kerännyt PoU. Tulevana viikonloppuna KaPalla on mahdollisuus varmistaa sijoituksensa runkosarjan neljän parhaan joukkoon ja jatkopaikka pudotuspeleihin. Lauantain vierasottelussa on vastassa Hurtat/Sepot Lieksassa ja sunnuntaina on luvassa erityisen mielenkiintoinen kohtaaminen sarjakakkosen Kajastuksen kanssa Kontiolahdella. Kotijäillä KaPa nähdään seuraavan kerran lauantaina 2.2., jolloin vastustajaksi saapuu Hurtat/Sepot.

Jaana Laitinen