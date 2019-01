Majatalo-illassa tänään kunnioitetaan kotiseutua

Vuoden ensimmäisessä Majatalo-illassa tänään keskiviikkona 23. tammikuuta on vieraana seurakuntavaalien äänikuningatar ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kotiseutuneuvos Raija Vehmala. Saamme kuulla, mitä työ oman seurakunnan ja paikkakunnan hyväksi Raijalle merkitsee ja mistä tuo innostus näihin toimiin kumpuaa.

Kotiseudun Majatalon toisena peruskangasniemeläisenä vieraana on Roinilan isäntä Heikki Manninen. Heikin tuntien luvassa on meheviä tarinoita.

– Elämä on hippeimmillään tosi mielenkiintoista, velmuilee sanavalmis Heikki.

Jaakko Pirttiaho on saanut taloremonttinsa valmiiksi ja palaa Majiksen raamattuopettajan pestiin. Eikä Majatalo olisi Majatalo ilman mainiota bändiään, joka säestää yhteislaulut.

Juontajat Pirkka-pappi ja Päivi Kettunen pitävät omalta osaltaan yllä kodikasta tunnelmaa. Tuija Hokkanen huolehtii illan visuaalisesta ilmeestä ja Tamara Antikainen kerää palautetta, joka rohkaisee ja auttaa kehittämään toimintaa.

Seurakunnan järjestämää yhteistä iltaa rakentamassa on suuri joukko seurakuntalaisia eri tehtävissä, esimerkkeinä mainittakoon Majatalon ahkerat emännät ja luotettavat rukouspalvelijat.

Lämminhenkiseen illanviettoon ei ole pääsyvaatimuksia, eikä siellä mittailla kenenkään uskon määrää. Ihan jokainen on tervetullut.

Tilaisuus kuvataan suorana lähetyksenä, joten mukaan pääsee myös seurakunnan nettisivuilta aukeavan Facebook-linkin kautta. Kuvaaminen toteutuu, mikäli kunnantalon nettiyhteys toimii.

Majatalo-illat jatkuvat kevätkaudella keskiviikkoisin 20.2. ja 20.3. sekä 24.4.

Kotiseudun Majatalo tänään keskiviikkona 23.1. klo 18 alkaen Kangasniemi-salissa. Perheen pienimmille on samaan aikaan omaa ohjelmaa Lasten Majatalossa.