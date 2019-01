Luontovalokuvia ja musiikkia tänään Kangasniemi-salissa

Kangasniemeläisen valokuvaaja Kristiina Procopén luontokuvia on mahdollisuus nähdä tänään lauantaina Kangasniemi-salissa.

Vuodenajat -teemalla käydään läpi vuoden kierto valokuvin. Kristiinan upeat kuvat ovat ihastuttaneet mm. facebook-ryhmissä.

Tilaisuudessa musisoivat huilisti Tiina-Kaisa Aro-Heinilä ja pianisti Sampo Harrio.

Molemmat ovat tuttuja kangasniemeläisille: Sampo on Mikkelin musiikkiopiston pianonsoiton opettaja ja Kangasniemen musiikinystävien puheenjohtaja ja Tiina-Kaisa on monipuolinen muusikko ja opettaja, toiminut mm. muskarin opettajana Kangasniemen Musiikkiviikoilla.

Vuodenajat – luontokuvia ja musiikkia tänään lauantaina 19.1. klo 13. Kangasniemi-salissa.