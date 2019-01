Pääkirjoitus: Loistavaa yhteistyötä

Yritysten toimintaedellytysten luominen ja turvaaminen on yksi kunnan tärkeistä tehtävistä. Aina kunnalta ei kuitenkaan löydy ratkaisuja laajenevien yritysten tarpeisiin. Silloin on hyvä, jos yrityksillä on omat yhteistyöverkostonsa, joiden kautta ratkaisuja voi hakea.

Lapaskankaalla on juuri naapuriyritysten kesken järjestelty toimintoja niin, että kovassa kasvuputkessa kiitävä Rotomon pääsee lisäämään tuotantoaan ja henkilöstönsä määrää. Rotomonin ja Pelhanen yrittäjät ovat toimineet naapuruksina 15 vuotta. Rotomonin tilapulaan syntyi ratkaisu naapurusten keskustelussa parisen kuukautta sitten. Ratkaisun myötä Rotomon osti Pelhanen noin 600 neliön teollisuushallin ja Pelhane taas löysi itselleen uuden hallin samalta teollisuusalueelta, Sepäntien varrelta.

Kun kummankin yrityksen intressit saatiin kohtaamaan, syntyi sopimus nopeasti. Ja hyvä, että syntyi. Ilman tuota järjestelyä olisivat Rotomonin investoinnit ja lisätyöpaikat voineet päätyä jonnekin muualle kuin Kangasniemelle.

Rotomon toteutti viime vuonna yhtiöjärjestelyn, jonka myötä Rotomon Oy:n osakkeet siirtyivät Rotopipe Oy:lle, jonka omistajia ovat pääomasijoitusyhtiö Midinvest Managementin hallinnoima Midinvest Oy -rahasto sekä yrityksen nykyinen toimitusjohtaja Antti Kuukkanen. Rotomonin aiemmat omistajat Kari Koskela ja Hannu Tyrväinen jatkavat osakkaina uudessa yhtiössä.

Jo tuolloin ennakoitiin, että omistusjärjestely merkitsee Rotomonille kasvun aikoja. Yhtiön tavoitteena onkin nyt nostaa vuotuinen kasvuvauhtinsa 10 prosentista 20 prosenttiin. Muoviputkia ja kaivoja valmistavan yhtiön kasvun avaimet ovat varsinkin kierrätysmuovista tehdyissä tuotteissa, jotka yhtiö otti tuotantoon alansa ensimmäisenä Suomessa.

Yhtiön kasvunäkymät ovat tuomassa Kangasniemelle lisää työpaikkoja. Yhtiö on ilmoittanut rekrytoivansa toistakymmentä uutta työntekijää. Parhaillaan on käynnissä TE-keskuksen ja Esedun järjestämä rekrytointikoulutus, jossa Rotomonille koulutetaan kymmenen uutta muovialan ammattilaista.

On Kangasniemen onni, että meillä on Pelhanen ja Rotomonin kaltaisia yrityksiä, joilta löytyy kasvuhaluja ja joustavuutta etsiä luovia ratkaisuja.

Kalevi Tiitinen

