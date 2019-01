KaPa nappasi sarjapisteet Kiteeltä ulkokaukalossa pelatussa ottelussa

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue nappasi viime lauantaina tärkeät pisteet Kiteellä Jääsusia vastaan pelatusta III-divisioonan vierasottelusta luvuin 4-9 (3-3, 0-3, 1-3). Peli pelattiin poikkeuksellisissa olosuhteissa ulkojäällä osana Karjalan Winter Classic touria.

– Oli mukava olla mukana. Tapahtuma oli hyvin järjestetty ja vastustaja oli kova, joten joukkueen oli helppo syttyä peliin, iloitsee KaPan varakapteeni Jussi Siitonen.

Ensimmäinen erä päättyi tasalukemiin 3-3, KaPan maalit kirjattiin Jussi Siitoselle, Jerry Kenakkalalle ja Otto Manniselle. Toisen erän jälkeen KaPa oli jo 3-6 -johtolukemissa, etumatkaa osumillaan kasvattivat Toni Paakkunainen, Mika Himanen ja Jaakko Pietarinen.

Kolmannessa erässä KaPan ensimmäinen maali syntyi Miika Otrasen toimesta kahden pelaajan ylivoimatilanteessa, kun pelikello oli ehtinyt käydä vasta 35 sekunnin ajan. KaPan viimeiset kaksi maalia tekivät Otto Manninen ja Mikael Vasara.

– Lauantaina pelasimme mielestäni kauden parasta peliä. Koko joukkue laittoi tiskiin parastaan ja peli toimi laajasti kaikilla kentällisillä. Ylivoimalla saimme hyvin onnistumisia. Omaa jäähyjen määrää voi vielä pienentää ja alivoimaa parantaa kevään pelejä kohden, Siitonen toteaa.

KaPan maalissa pelasi Pekka Lahikainen, jolle kirjattiin 30 torjuntaa. Jääsusien Jaakko Murtonen torjui kiekon 54 kertaa. Yleisöä ulkokaukalon reunalla oli varsin mukavasti, 270 henkilöä.

KaPalla on nyt koossa 36 sarjapistettä. Eroa toisella ja kolmannella sijalla oleviin Kajastukseen ja Polvijärven Urheilijoihin on kaksi pistettä. Runkosarjan pelejä on jäljellä vielä kuusi kappaletta, seuraava niistä pelataan Tehomet Areenalla tulevana lauantaina kello 16:30 alkaen Outokummusta saapuvaa OoKoo:ta vastaan.

