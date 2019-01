Kunta haluaa myös vapaa-ajan asukkaiden näkökulmia nykyistä paremmin esiin

Kunnanjohtaja Risto Nylund etsii ideoita, joiden avulla kesäasukkaiden näkökulmat saataisiin paremmin esiin kunnan päätöksenteossa. Viestinnän tehostaminen ja aiempaa osallistavampi päätöksenteko ovat tärkeitä kehittämiskohteita kunnan tämänvuotisessa toiminnassa. Kunnan verkkosivuja ollaan uudistamassa ja kunnan johtoryhmä on jo aloittanut uuden kuntalaisten vastaanoton kunnantalon aulassa. Joka torstai klo 9-11 paikalla on joku johtoryhmän jäsen kuuntelemassa kuntalaisten näkökulmia.

Tavoitteena on myös saada Kangasniemen kesäasukkaat entistä pontevammin mukaan kunnan kehittämiseen. Kunnanjohtaja Risto Nylund näkee kesäasukkaissa mittavan voimavaran, joka voisi ideoillaan ja toiveillaan olla mukana rakentamassa Kangasniemeä nykyistäkin houkuttelevammaksi asuin- ja mökkipaikkakunnaksi.

– Valtuustokauden 2017-2021 keskeiset tavoitteet liittyvät yhteisöllisyyteen, ympäristöön ja yritystoimintaan. Yhteisöllisyyden osalta on kirjattu; kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja sidosryhmien yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistuminen. Vuoden 2019 tavoitteeksi kirjattiin kuntalaisten osallistamisen lisääminen. Siihen liittyen mittarina on myös vapaa-ajanasukasparlamentin tai vastaavan toiminnan käynnistäminen, selvitti Nylund sivullaan Facebookissa.

Vapaa-asukkaiden kuulemiseen voi olla monenlaisia kanavia.

– Facebookin Kangasniemi -foorumi jo tavallaan on sellainen. Kanavana voivat toimia myös kunnan omat verkkosivut. Voidaan myös perustaa kesäasukasparlamentti, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja pohtimaan asioita. Vaihtoehto on myös se, että kutsutaan kaikki kesäasukkaat Kangasniemi-saliin kerran kesässä, pohtii Nylund.

– En kuitenkaan haluaisi johdatella keskustelua liiaksi perinteisiin malleihin. Siksi haluaisinkin, että kuntalaiset ja varsinkin kesäasukkaat antaisivat hyviä ideoita siitä, millainen tuo kesäasukasparlamentti voisi olla. Kaikki uudet ajatukset ovat nyt tervetulleita. Tärkeää on, että saamme kuntalaiset ja kesäasukkaat osallistumaan ideointityöhön yhteisen kuntamme hyväksi, sanoo Nylund.

Risto Nylundille voi lähettää ideoita sähköpostilla tai some-kanavien kautta. Myös puhelin toimii.