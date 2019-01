KaPan kevätkausi käynnistyi kotivoitolla – launtaina vieraspeli Kiteellä ulkojäällä

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue päätti joulutaukonsa viime lauantaina Rantasalmen Urheilijoita vastaan pelattuun kotiotteluun. Tauko ei näkynyt KaPan pelaajien otteissa ja RU kukistui III-divisioonan ottelussa selkein lukemin 9-3 (4-0, 2-1, 3-2).

– Saatiin harjoittelun osalta tosi hyvä viikko alle, joten pelivalmius oli yllättävänkin hyvä heti tauon jälkeen, kertoo KaPan valmentaja Juho Manninen.

KaPa karkasi heti avauserässä 4-0 -johtoasemiin.

– Ensimmäinen erä pelattiin todella laadukasta ja hyvätempoista peliä, Manninen kommentoi.

Avauserän maalit tekivät Jaakko Pietarinen, Jussi Siitonen ja Teemu Huoponen, jolle kirjattiin kaksi osumaa.

Toisessa erässä joukkueen vauhti hieman hiipui ja vastustajakin pääsi iloitsemaan yhdestä osumasta.

– Pelin kuva kokonaisuutena vastasi useaa edeltävää peliä siten, että jalka nousi hieman kaasulta ensimmäisen erän jälkeen, Manninen kuvailee.

Toisessa erässä KaPan maalit kirjattiin Mika Himaselle ja Toni Paakkunaiselle. Kolmannessa erässä KaPa kartutti maalitiliään vielä kolmella osumalla, joista kaksi syntyi Elmeri Linneran toimesta ja yhden teki Miika Otranen.

– Kolmannessa erässä pelattiin kuitenkin vielä hyvää hyökkäyspeliä ja etenkin ylivoimaonnistumiset olivat mieluisia, Manninen iloitsee.

Myös joukkueen puolustuspelaaminen saa valmentajalta kiitosta.

– Kolmesta omiin menneestä maalista kaksi oli todella epäonnekkaita vahinkoja, joten puolustuspelaamisenkin osalta jäi ihan tyytyväinen fiilis.

Torjuntoja ottelussa kirjattiin KaPan maalivahti Pekka Lahikaiselle 18 kappaletta ja RU:n Kasper Huplille 33 kappaletta.

Illan taikuriksi KaPa valitsi keskuudestaan 1+2 -tehot tehneen hyökkääjä Jussi Siitosen.

KaPalla on nyt koossa 33 sarjapistettä ja hallussa lohkon kärkisija. Toisena ja kolmantena ovat 31 pistettä kokoon keränneet Kajastus ja PoU.

Seuraavaksi KaPa suuntaa Kiteelle, jossa vastassa on sarjan neljännellä sijalla 30 pisteellä oleva Jääsudet. Vierasottelu pelataan tulevana lauantai-iltana ulkojäällä osana Karjalan Winter Classic touria.

– Mukava ja piristävä, hieman erilainen tapahtuma on edessä. Samalla se on sarjan kärkikamppailu, jossa on jaossa todella tärkeät pisteet. Kitee on pelannut tulosten valossa vahvaa hyökkäyspeliä, joten valmistaudumme puolustamaan laadukkaasti, Manninen kertoo tulevan ottelun ennakkoasetelmista.

Jaana Laitinen