Kolumni: Mitä paloaseman paikalle? Entä mihin paloasema?

Oulun yliopistossa arkkitehtiopintojaan viimeistelevä Pyry Kuismin on lähestynyt kangasniemeläisiä ja kysellyt paloaseman uusiokäytöstä. Facebookfoorumilla vilkkaana käyvä keskustelu onkin jo poikinut varsin runsaasti ideoita. Torin laitaan on tarjottu hotellia, kylpylää, ravintolaa, kerhotilaa, kauppahallia, sauna- ja avantouintimaailmaa.

Kelpo ideoita kaikki.

Pyry Kuismin eri kangasniemeläisten mietteitä pelkästään lämpimikseen kysele. Paloasemakiinteistön tulevan käytön suunnittelu on osa hänen diplomityötään. Ensimmäisessä osassa hän tutkii pienten kirkonkylien ja taajamien vanhoja julkisia rakennuksia, joiden käyttötarkoitusta on muutettu. Toinen osa sisältää case-kohteena Kangasniemen paloaseman uusiokäyttömahdollisuudet osana torin ja satama-alueen kehittämistä.

Diplomityö kuuluu osaltaan Etelä-Savon maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen keväällä käynnistämään yhteishankkeeseen, jossa halutaan kehittää yhteistyömenetelmiä taajamien elinvoimaisuuden edistämiseksi. Pääpaino hankkeessa on taajamien julkisessa rakennuskannassa ja sen kestävässä uusiokäytössä.

On hienoa, että Kangasniemi on päässyt mukaan tuollaiseen hankkeeseen. Nyt kangasniemeläiset saavat vapaasti ideoida ja esittää ideoitaan, ja noiden ideoiden pohjalta tulevaa luotaa innostunut ja nuori tuleva arkkitehti.

Kun Kuismin kehuu paloasemaamme, sitä itsekin innostuu näkemään kohteen kauneuden ja potentiaalin.

– Rakennus on komea, sillä on paljon historiaa, se sijaitsee uskomattoman hienolla paikalla ja sillä olisi potentiaalia vaikka mihin. Rantatorin kehittäminen parempaan suuntaan olisi yksi asia joka auttaisi ylläpitämään Kangasniemeä houkuttelevana asuin- ja matkailukuntana, kommentoi Kuismin. Varmasti oikeassa on hän.

Innostus on hyvä. Mutta niin on realismikin. Paloaseman yhtälössä uusiokäytön keksiminen nykykiinteistölle saattaa hyvinkin olla se helpompi osa. Vaikeampi on löytää paloasemalle uusi paikka. Ja rahat uuden paloaseman rakentamiseen.

Paloasemaa ei voi viedä Lapaskankaalle. Siellä se olisi lähellä isoa teollisuusaluetta, mutta kaukana vanhainkodista ja toisesta teollisuusalueesta. Vanhainkodin nurkillekaan sitä ei voi sijoittaa, koska siellä se olisi liian kaukana Lapaskankaasta. Uudenkin paikan olisi oltava keskustassa. Mutta missä? Tuohonkin kysymykseen voisi joku keksiä näkökulmia ja vastauksia.

Ja rahat. Mistähän ne löytyisivät? Uusia paloasemia on kyllä useita rakenteilla. Niille kaikille yhteistä taitaa olla se, että entiset tilat ovat umpihomeessa. Meidän paloasemallamme ei taida hometta olla? Heltyisivätköhän valtion rahahanat, jos sinne veisi seinälle kyltin: Home sweet home.

Kalevi Tiitinen

