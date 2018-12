Pääkirjoitus: Aktiivinen 170-vuotias

Suometar -lehti uutisoi vuonna 1849 Kangasniemen asioista: “Ilosa on ilmottaa, jos jossakin uusi siemen on kylvetty Suomen rahvaan valistukseksi. Täällä meidän kaukaisessa pitäjässä on saatu toimeen laina-kirjasto. Nykyinen kunnon rovastimme herra von Pfaler sai pitäjän miesten suostumuksella tämän hyvän asian alkuun.”

12.12.1848 perustettua kirjastoa pitivät yllä kunta ja seurakunta yhdessä. Kirjasto toimi kirkon sakaristossa ja ensimmäisenä kirjastonhoitajana toimi suntio Aleksander Ursin.

Kirjasto olikin sopivasti juurillaan viime viikolla, kun 170-vuotisjuhlallisuuksien päätapahtuma, Jarkko Aholan joulukonsertti, järjestettiin Kangasniemen kirkossa. Paikalla konsertissa oli myös Aleksander Ursinin nykyinen virkaveli, Reijo Kilpelä. Kirjaston hoitaminen ei suntion tehtäviin enää kuulu, mutta Kilpelä näytti silti osallistuvan innokkaasti juhlakonsertin järjestelyhommiin.

Kahdelle vuodelle jakautuvan 170-vuotisjuhlinnan ohjelma on toimiva kokonaisuus, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Lapsille on luvassa satupajoja, koululaisille piirustuskilpailua ja kirjoituskilpailua. Kirjailijavierailijana nähtiin jo Matti Rönkä. Lisää vierailuja on tulossa ensi vuoden aikana.

Jarkko Aholan konsertilla kirjaston väki halusi lähestyä myös niitä, jotka eivät välttämättä kuulu kirjaston aktiivisimpiin kävijöihin. Tavoite onnistui yli odotusten. Kaikki kirkon 900 paikkaa myytiin täyteen jo parisen viikkoa ennen konserttia.

Tunnetun huipputähden konsertin tuominen pienelle paikkakunnalle oli kirjaston väelle mittava haaste. Joukko kuitenkin osoitti, että oikean tilaisuuden tullen kannattaa olla rohkea ja ajatella isosti.

Mittavan haasteen äärellä Sari Tulla joukkoineen oivalsi myös yhteistyöverkostojen merkityksen.

– Kun pystymme tekemään yhteistyötä, voimme saada suuriakin aikaan. Kirjastolla on omaa väkeä vain 4,5 henkeä, joten omalla porukalla tällaisen konsertin järjestäminen ei olisi onnistunut. Nyt meillä olivat järjestelyissä apunamme Kangasniemen musiikinystävät, Livsfara, vapaaehtoinen ensiapuryhmä, Synsiön kyläseura ja myös seurakunta, kommentoi Sari Tulla järjestelyitä.

Kangasniemeläiset voivat olla ylpeitä kirjastostaan ja kirjastonjohtaja Sari Tulla omasta työjoukkueestaan. Suomen vanhimpiin kuuluva kirjasto jatkaa tärkeää toimintaansa Kansis-keskuksessa, yhdessä Suomen uusimmista kirjastorakennuksista. Ja tiedä vaikka siellä arkisen aherruksen keskellä pohdittaisiin uusia, rohkeita ideoita, jotka jatkossakin tuottavat kangasniemeläisille suuria kulttuurinautintoja.

Kalevi Tiitinen

