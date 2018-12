Osa verkkojutuista vain tilaajille

Osa Kunnallislehden verkkosivujen jutuista ja sisällöistä on jatkossa ainoastaan tilaajien luettavissa. Muutoksen jälkeen maksullisten juttujen lukemiseen tarvitaan digitunnukset. Ne kuuluvat nykyisin jokaiseen lehtitilaukseen.

Uudistuksen tarkoituksena on laajentaa sisältövalikoimaa lehden verkkosivuilla. Tätä ennen suurin osa sisällöstä on ollut luettavissa vain paperi- tai näköislehdestä.

Maksullisiin verkkosisältöihin pääsee käsiksi kirjautumalla sisään omilla digitunnuksilla.Tunnukset ovat kuuluneet kaikkiin printtitilauksiin lokakuusta lähtien.

Kaikki verkkosivuilla olevat jutut eivät kuitenkaan muutu maksullisiksi. Osa jutuista on tulevaisuudessakin luettavissa maksutta ja ilman tilausta.

Kunnallislehden ykköstuote, eli paperilehti ilmestyy jatkossakin kerran viikossa torstaisin.

Maksullisten verkkosisältöjen lukemista varten tilaajien on luotava itselleen digitunnukset. Niiden luonti onnistuu osoitteessa www.kangasniemenlehti.fi/asiakastili. Juttuja voi lukea myös uudella kännykkä- ja tablettisovelluksella. Se löytyy oman laitteen sovelluskaupasta hakusanalla Kangasniemen Kunnallislehti.