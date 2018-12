Kyyvedestä tehdään kirja

Kangasniemen, Mikkelin ja Pieksämäen alueille ulottuva Kyyvesi saa oman kirjansa. Kuvapainotteinen teos julkaistaan kesäkaudeksi 2019. Kirjan tekijöinä ovat Saku Niilo-Rämä ja Petri P. Pentikäinen. Kirjan mahdollistavat Haukivuoren aluejohtokunta, Kyyveden kalastusalue sekä Kyyveden osakaskunta.

Kirja käsittelee Kyyvettä monesta näkökulmasta. Järvellä on mielenkiintoinen historia, ja se on nykyäänkin tärkeä osa alueen asukkaiden jokapäiväistä elämää.

Kirjan tekijöiden mielestä keskisyvyydeltään matala ja erilaisten valumien rasittama Kyyvesi ansaitsee huomiota myös, jotta sen tilaa voidaan parantaa.

Kirjaa varten on aloitettu keräys, jolla etsitään Kyyveteen liittyviä kuvia, kalajuttuja ja luontokertomuksia, järveen liittyviä muistoja sekä ruokareseptejä. Keräys on osoitteessa: https://haukivuori.fi/kyyvesi-kirja/.

Kyyveden maisemille ovat tyypillisiä pitkät, kapeat niemet ja lahdet sekä saaret ja hiekkarannat. Järven alueella on arvokkaita luontokohteita, joita ovat muun muassa rantaluhdat, vanhat lehtimetsät, ruovikot ja lintujen pesimäluodot.

Kyyveden latvaosissa on tiheä joki- ja puroverkosto. Kyyveteen laskeekin useita vesireittejä, joista yksi on Kangasniemen Kutemajärvestä laskeva reitti. Kyyvesi laskee Rauhasalmen kautta noin puoli metriä alempana olevaan Rauhajärveen ja edelleen Läsäkosken kautta Puulaan.

Kyyvesi valittiin yhdessä Puulan Simpiänselän kanssa Kangasniemen kauneimmaksi järveksi Kunnallislehden vuonna 2011 järjestämässä järvikilpailussa.