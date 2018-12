Pääkirjoitus: Maltillista taloudenpitoa

Epävarmuus kuvaa hyvin kuntien tämänhetkisiä tunnelmia. Viranhaltijat ovat kunnissa ja maakunnissa tehneet töitä sote- ja maakuntauudistuksen kimpussa. Hallitus ja eduskunta eivät kuitenkaan ole saaneet päätöksiä valmiiksi odotetussa tahdissa. Vuosi lähenee loppuaan, joten nyt jo näyttää varmalta, että maakuntavaaleja ei pystytä tulevana keväänä aiotusti järjestämään.

Epävarmuus on sävyttänyt myös talouden näkymiä. Koko kuntakenttä on tämän vuoden aikana ollut ihmeissään, kun kuntaliiton veroennusteet ovat olleet pielessä. Ennuste ei onnistunut tavoittamaan veromuutosten ja Kiky-sopimuksen vaikutuksia verokertymiin, ja kunnissa on jääty paljon jälkeen budjetoiduista verolukemista. Kangasniemelläkin näyttää kertyvän vajetta odotuksiin verrattuna yli 600 000 euroa.

Toisaalta kuntaliiton ennusteita ei passaa kovasti moittia. Aiemmin veroeuroja on aina kertynyt useita satoja tuhansia ennustettua enemmän. Sellaisesta virheestä ei ole kukaan valittanut.

Verokertymän lisäksi Kangasniemen ensi vuoden budjetille tuovat haasteita Essoten kulut. Tänä vuonna valtuusto joutui myöntämään paisuviin kustannuksiin puolen miljoonan lisämäärärahan. Ensi vuoden lukemat on papereihin piirretty tämänvuotisen toteutuman mukaisiksi. Toivoa sopii, että Essote saa kulunsa tämänvuotista paremmin kuriin. Lähes 23 miljoonan euron menopotti on niin suuri, että prosenteissa pienikin heilahdus näkyy euroissa helposti kuusinumeroisena summana.

Kaikista epävarmuuksista ja talouden ongelmista huolimatta Kangasniemen päättäjät ovat säilyttäneet malttinsa. Kaikki kulut ovat varmasti tiukassa seurannassa, mutta paniikkinappulaa ei ole painettu. Budjettikirja sisältää investointejakin 2,5 miljoonalla.

Tiukasta taloudesta huolimatta investoinneissa voitaisiin olla hivenen nykyistä avokätisempiäkin. Varsinkin silloin, kun investoinneilla edistetään liikuntaa ja hyvinvointia, voi riskejäkin ottaa, koska eurot voidaan saada takaisin säästyneistä terveysmenoista. Ja onhan Kansis-Keskuskin osoittanut, että isokin investointi pystytään pienessä kunnassa hyvin hallitsemaan.

Kalevi Tiitinen

