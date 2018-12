KaPa taipui tiukan taistelun jälkeen – PiPS vei sarjapisteet viime perjantain kotiottelusta

Kauden pienimmällä kokoonpanolla liikenteessä ollut KaPa joutui taipumaan PiPSille tiukan taistelun jälkeen lukemin 5-6 (2-2, 1-1, 2-3) viime perjantaina pelatussa kotiottelussa.

– Otimme viikon takaisesta tappiosta opiksi sekä pelillisesti että henkisesti ja huomioimme myös PiPSin vahvuudet omassa pelaamisessamme. Lähdimme otteluun osittain erilaisella pelisuunnitelmalla, koska pelikieltojen, loukkaantumisten ja muiden poissaolojen vuoksi emme saaneet täyttä kokoonpanoa jalkeille, kertoo valmentaja Juho Manninen ottelun lähtökohdista.

Manninen iloitsee siitä, että KaPa sai huonoista alkuasetelmista huolimatta aikaiseksi suhteellisen ehjän ja hyvän suorituksen.

– Nostan meidän jätkille hattua ilmeestä, jolla taistelimme loppuun saakka. Kyllä meillä sitten kolmannessa erässä taas vähän bensa loppui kapeasta kokoonpanosta johtuen, mutta olisimme mielestäni ansainneet jopa enemmän kuin saimme, Manninen toteaa.

KaPan maalit syntyivät Mika Himasen, Mikael Vasaran, Jerry Kenakkalan sekä kahdesti osuneen Teemu Huoposen toimesta.

Kotijoukkueen maalia vartioi Tero Palvimo, jolle kirjattiin 31 torjuntaa. PiPSin maalissa pelannut Joona Simonen torjui kiekon 39 kertaa.

PiPSiä vastaan kärsityn tappion myötä KaPa tippui III-divisioonan lohkonsa sarjataulukon toiselle sijalle. Sarjan kärjessä on nyt 28 pistettä kokoon kerännyt Polvijärven Urheilijat (PoU). KaPalla on koossa 27 sarjapistettä ja kolmannella sijalla oleva, yhden ottelun enemmän pelannut Kiteen Jääsudet on samoissa pisteissä.

Ennen joulutaukoa KaPalla on ohjelmassaan vielä yksi erityisen jännittävä kotiottelu, jossa kamppaillaan sarjan kärkipaikasta PoU:n kanssa. Ottelu pelataan Tehomet Areenalla lauantaina 15.12. kello 16 alkaen.

Juho Mannisen mukaan KaPan kokoonpanossa pitäisi PoU-ottelussa olla jo enemmän pelaajia mukana.

– Luvassa on mahdollisesti myös comeback, Manninen vinkkaa.

Kuka vanha tuttu pelaaja kotiyleisön eteen näillä näkymin luistelee, selviää lauantain ottelun käynnistyessä.