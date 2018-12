Kolumni: Hyvä lämmin hellä

Joulu muodostuu perinteistä. Syödään perinteisiä jouluruokia. Sytytellään kynttilöitä ja jouluvaloja. Pidetään tulta takassa ja leivinuunissa. Useimmilla ovat mielessä lapsuuden joulut ja perinteitä ylläpitämällä pyritään pääsemään siihen samaan lapsuuden tunnelmaan.

Myös lahjat ja hyväntekeväisyys ovat osa joulua. Lahjojen antaminen kuuluu kristilliseen perinteeseen. Siinä esimerkkiä näyttivät aikoinaan itämaan tietäjät, jotka toivat arvokkaita lahjoja vastasyntyneelle Jeesukselle. Sen verran ajat ovat muuttuneet, että nyt mirhat ja suitsukkeet eivät päädy vauvoille vaan enempi rouvaväelle.

Lahjojen antaminen on kuitenkin kristinuskoa vanhempaa perua. Vuoden vaihtuminen oli tärkeä taitekohta, jolloin kaamos alkoi kääntyä kohti valoa ja odotettavissa oli uusi kevät ja uusi satokausi. Ajatus oli, että tekemällä toisille hyvää ja antamalla lahjoja, saattoi varmistaa itselleenkin paremman tulevaisuuden.

Hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen… Joululaulutkin julistavat hyväntekeväisyyden ja toisten huomioimisen sanomaa. Paitsi omille läheisilleen, joulumieltä halutaan nykyään jakaa laajemminkin. Pelastusarmeijan joulupadat, Unicefin keräykset ja monet muut kohteet saavat suomalaisilta huomiota. Arvioiden mukaan jopa neljännes kaikista järjestöjen saamista lahjoituksista ajoittuu jouluun.

Erilaisten valtakunnallisten keräysten lisäksi on kangasniemeläisillä moni mahdollisuuksia myös paikalliseen hyväntekeväisyyteen. Viikonvaihteen joulumyyjäisissä oli perinteiseen tapaan paikalla kunnan sosiaalityön ja seurakunnan diakoniatyön toiveiden joulukuusi. Lahjatoiveita täynnä olevasta kuusesta saattoivat myyjäisvieraat ottaa mukaansa toiveen täytettäväksi. Toiveiden joulukuusi mahdollistaa sen, että monessa vähävaraisessa perheessä joulupukilla on lapsille tuotavana toivottuja leluja, vaatteita ja harrastusvälineitä.

Tärkeätä työtä paikkakunnalla tekevät myös SPR ja MLL, joiden yhteinen Hyvä joulumieli -keräys varmistaa vähävaraisille perheille tänäkin jouluna kaikkiaan noin 160 70 euron arvoista lahjakorttia. SPR:n ja MLL:n kerääjät liikkuvat joulun alla markettien auloissa keräämässä varoja seuraavan joulun tarpeisiin.

Paikkakunnan tuorein hyväntekeväisyyskeräys on viime vuonna alkanut Puulantorin keräys. Viimevuotiseen tapaan kauppiaat Eleonoora Karlsson-Seppänen ja Mikko Seppänen haastavat kangasniemeläiset yritykset ja yksityiset mukaan keräykseen, jonka kautta jaetaan hyvää joulumieltä niille kangasniemeläisille, jotka elävät haastavissa elämäntilanteissa. Puulantorilla voi ostosten yhteydessä jättää keräykseen ruokatarvikkeita, pipareita, kahvipaketteja ja esimerkiksi yritysten lahjakortteja. Keräys on jo käynnissä ja jatkuu aina 16. joulukuuta saakka.

Yhtään ei haittaa, vaikka jouluna hyväntekeväisyyteen satsaavien motiivi olisi itsekäs: kun annan, saan itse. Ja varmaa on, että antaja päätyy saamapuolelle. Oma joulumieli on varmasti parempi, kun tietää tuottaneensa jollekin tuntemattomalle lähimmäiselle hyvää joulumieltä.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi