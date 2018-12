Hannu Hokkanen valittiin perustettavan Osuuskunta Maitosuomen varapuheenjohtaksi

Maanviljelijä Hannu Hokkanen Kangasniemeltä valittiin perustettavan Osuuskunta Maitosuomen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä Mikko Heikkinen Lapinlahdelta. Valinnat tehtiin uuden osuuskunnan hallituksen järjestäytymiskokouksessa eilen.

Ylimenokauden hallituksen tehtävänä on valmistella uuden Osuuskunta Maitosuomen strategiaa ja toimintaa.

Uusi Osuuskunta Maitosuomi aloittaa toimintansa 1.9.2019, kun nykyiset Osuuskunta ItäMaito ja Osuuskunta Maitosuomi yhdistyvät.

– Suomalaisen osuuskuntakentän rakennekehitys on ollut verkkaista suhteessa maitotilojen lukumäärän kehittymiseen. Yhdistyvät osuuskunnat Osuuskunta ItäMaito ja Osuuskunta Maitosuomi ovat olleet edistyksellisiä ja näyttäneet rakennekehityksen suuntaa myös aikaisempina vuosina. Ajassa eläminen on vastuun kantamista, summaa uuden Osuuskunta Maitosuomen ylimenokauden hallituksen puheenjohtaja Mikko Heikkinen Valion tiedotteessa.

– Tämä maidontuottajaosuuskuntien yhdistyminen on 20-vuotisen tuottajaurani aikana kuudes fuusio, jossa olen mukana, ja jokainen niistä on vienyt asioita eteenpäin, niin tässä käy nytkin, toteaa Osuuskunta Maitosuomen ylimenokauden hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Hokkanen.

Hallitus valitsi Osuuskunta Maitosuomen toimitusjohtajaksi Ilpo Lukkarisen Kuopion Muuruvedeltä. Ilpo Lukkarinen on tällä hetkellä nykyisen Osuuskunta ItäMaidon toimitusjohtaja.

– Osuuskuntien yhdistäminen tuo toimintaan lisää kehittämismahdollisuuksia ja tehokkuutta. Osuuskuntien rakennekehityksen kautta on saavutettavissa hyötyjä korkeintaan sentin kymmenesosia maitolitraa kohden, linjaa toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen.