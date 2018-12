Belgialainen Soudal on ostanut Jointsin liiketoiminnan – Soudal Suomen kotipaikka on Kangasniemi

Belgialainen yritys Soudal N.V. on ostanut pitkäaikaisen yhteistyöyrityksensä Joints L.R. Oy:n liiketoiminnan. Leo Reinikaisen vuonna 1989 perustama yritys Joints L.R. Oy on maahantuonut Soudalin tuotteita jo 30 vuoden ajan.

Yrityskaupan myötä Joints Oy:n nimi vaihtuu Soudal Oy:ksi. Yhtiön kotipaikka on Kangasniemi. Leo Reinikainen jatkaa yrityksen johdossa ja samoin muu henkilöstö jatkaa yrityksen palveluksessa. Soudal myös jatkaa Jointsin Joints lndustry-tuotemerkin tuotteiden valmistusta ja myyntiä, eikä asiakassuhteissa tapahdu muutoksia.

– Yhdessä olemme vahvempia ja voimme kehittää liiketoimintaa edelleen, kertoo Kangasniemellä vieraillut Soudal N.V:n toimitusjohtaja Dirk Coorevits.

Yrityskaupan myötä belgialainen Soudal tulee Suomeen ja Suomesta tulee 66 maa, jossa Soudalilla on oma jakeluyhtiö ja yritystoimintaa. Kasvuhakuisen yhtiön tavoitteena on saada yritystoimintaa lähes jokaiseen Euroopan maahan.

– Haluamme olla läsnä kaikilla tärkeillä markkinoilla ja Euroopassa Suomi oli yksi puuttuva osa, Coorevits kertoo.

– Suomi on tärkeä maa, koska täällä on hyvät markkinat, Soudalin talousjohtaja Bart Moonen sanoo.

Soudal on yksi Euroopan merkittävimmistä silikonin ja muiden tiivistysaineiden, kuten aerosolien, polyuretaanivaahtojen ja liimojen tuottajista. Yhtiö työllistää yli 3 000 henkilöä, joista 75 henkilöä keskittyy tutkimus- ja kehitystoimintaan. SoudaIin liikevaihto nousee tänä vuonna yli 850 miljoonaan euroon. Yhtiöllä on 17 tehdasta eripuolillla maailmaa.

Yrityskaupassa yhdistyvät Soudalin laajat resurssit Jointsin vahvaan paikallisen tuntemukseen. Leo Reinikainen ja Dirk Coorevits uskovat, että voimien yhdistämisellä he voivat tarjota entistä kilpailukykyisemmän ja kehittyneemmän palvelun ja valikoiman kuin aikaisemmin.

– Tämä tuo lisää voimaa ja tuon omaa osaamistani mukaan, Leo Reinikainen kertoo.

Soudalin on perustanut Vic Swerts vuonna 1966 ja yhtiö on edelleen perheomisteinen.

– Koska on kyseessä perheyhtiö, arvomaailma on samankaltainen, Reinikainen kertoo miksi hän myi yrityksensä juuri Soudalille.

Soudalin Suomen toimipiste sijaitsee Kankaistenlammen teollisuusalueella Teollisuustien varrella. Yhtiön liiketoiminnot jatkuvat paikkakunnalla, kuten ennenkin ja Soudal Suomen kotipaikka on Kangasniemi.

Joints-brändin tuotteet säilyvät Soudalin valikoimissa jatkossakin ja yhtiö jatkaa tuotteiden kehittämistä. Lisäksi yhteistyön myötä Soudalin suunnitelmissa on laajentaa Joints Oy:n kehittämien palokatkotuotteiden markkinoita muihin maihin.