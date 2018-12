Puulantorin joulukeräys alkaa taas

Puulantorin kauppiaat Eleonoora Karslsson-Seppänen ja Mikko Seppänen haastoivat viime jouluna kangasniemeläiset yritykset ja yksityiset mukaan hyväntekeväisyyskeräykseen, jonka kautta jaettiin hyvää joulumieltä niille kangasniemeläisille, jotka elävät haastavissa elämäntilanteissa. Operaatio sai hyvän vastaanoton. Joulukasseja jaettiin 54 perheelle. Lisäksi jaossa oli runsaasti mm. kinkkuja ja paikallisten yritysten lahjakortteja.

– Palaute oli hyvää, joten ajattelimme, että tehdään tästä keräyksestä tänne Kangasniemelle jouluinen perinne, sanoo Mikko Seppänen.

Tämänvuotinen joulukeräys käynnistyy 1. joulukuuta ja jatkuu aina 16. joulukuuta saakka. Viimevuotiseen tapaan Puulantorilla voi ostosten yhteydessä jättää keräykseen ruokatarvikkeita, pipareita, kahvipaketteja. Myös yritysten lahjakortteja voi tuoda keräykseen. Tietenkin jouluisiin koreihin kuuluvat suklaat ja muut makeiset. Seppänen kuitenkin muistuttaa, että joulumuistamisten saajien joukossa on paljon esimerkiksi diabeetikkoja, joiden ruokavaliorajoitteet on myös syytä huomioida.

Joulukeräyksen tulokset jaetaan tarvitseville yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa. Puulantorin henkilökunnan kanssa maanantaina tavanneet sosiaalitoimen edustajat Maarit Liukkonen ja Noora Linnera totesivat, että joulukeräys on erinomainen idea.

– Joululahjapuu ja SPR:n ja MLL:n kautta toteutettava Hyvä joulumieli -keräys tuovat jouluiloa lapsiperheille. Tällä Puulantorin keräyksellä saamme apua myös aikuisille henkilöille. Kangasniemelläkin monilla on sairautta ja monet elävät pelkän perustoimeentulon varassa. Heille voimme keräyksen avulla järjestää hyvää joulumieltä, kommentoivat Liukkonen ja Linnera.

Eleonoora Karlsson-Seppänen sanoo, että varsinkin näin jouluna on tärkeä ajatella toisia ihmisiä ja varmistaa, että joulumieli tavoittaisi kaikki.

– Pienikin lahjoitus on tärkeä apu. Esimerkiksi kahvipaketti tai piparipaketti voi olla tärkeä hyvän joulumielen osoitus.

– Hyväntekeväisyystoiminta on sydäntämme lähellä. Kauppiaina olemme alueellisia vaikuttajia, joten meillä on mahdollisuus ja myös velvollisuus nostaa tällaisia asioita esille. Olemme itse mukana kampanjassa ja haluamme houkutella muitakin yrittäjiä ja myös yksityisiä ihmisiä omien voimavarojensa mukaan hyväntekeväisyyskampanjaan.