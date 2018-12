Savolaisen Osakunnan Laulajat konsertoi kirkossa tänään

Savolaisen Osakunnan Laulajat on helsinkiläinen opiskelijakuoro, joka koostuu noin 35 laulajasta. Kuoro on yksi Helsingin yliopiston Savolaisen Osakunnan alaisuudessa toimivista kerhoista. Valtaosa laulajista on kotoisin Savosta.

Jokavuotinen adventtikiertue on “sollilaisille” vuoden ehdottomia kohokohtia. Kiertueperinne on kuorossa pitkä, sillä ensimmäiset kiertueet Savoon tehtiin jo vuonna 1937, vain viisi vuotta perustamisen jälkeen. Kuorolle onkin aina ollut tärkeää viedä laulun iloa kotiseuduille, ja se pyrkii vierailemaan monipuolisesti eri puolilla Etelä- ja Pohjois-Savoa. Tämän vuoden kiertuepaikkakunniksi valikoituivat Hirvensalmi, Suonenjoki ja Kangasniemi. Edellisen kerran kuoro on konsertoinut Kangasniemellä vuonna 2008.

– On hienoa päästä konsertoimaan Kangasniemen kauniisiin järvimaisemiin. Näin toteaa seitsemän vuotta kuorossa laulanut varapuheenjohtaja Henri Korhonen.

– Kuorolaulussa parasta on se, että saa tehdä musiikkia yhdessä. Kuinka äänet muodostavat hienon kokonaisuuden. Kuorolaulussa tärkeää on myös yhteisöllisyys. Olen saanut kuoron kautta elinikäisiä ystäviä.

SOL on vuosien varrella niittänyt menestystä kuorokilpailuissa ja on tehnyt säännöllisesti konserttimatkoja myös ulkomaille. Viime kesänä kuoro teki konserttimatkan Lounais-Saksaan.

SOLia on johtanut syksystä 2016 alkaen musiikin maisteri Sabrina Ljungberg. Hän johtaa SOLin lisäksi muitakin kuoroja.

Ljungbergille tuleva kiertue on jo neljäs Savon-kuoromatka, ja hän näkee ne kuorolle tärkeinä.

– Maakuntakiertueella kuoron kesken vietetty aika lähentää kuoron jäseniä toisiinsa ja synnyttää uusia kokemuksia sekä ihania muistoja, Ljungberg toteaa.

Tänä vuonna Seimi-nimeä kantavassa konsertissa kuullaan laaja kattaus joulumusiikkia. Mukana on sekä kansainvälisiä jouluklassikoita että uudempaa kuoromusiikkia, kuten Ljungbergin säveltämä Marjatan poika, jonka sanoitus pohjautuu Eino Leinon runoon. Konsertin päättävät tutut, rakastetut joululaulut.

– Toivomme, että konsertti tarjoaisi joulutunnelmaa ja matkan seimen, pysähtymisen ja elämän ihmeen äärelle, Sabrina tiivistää.

Savolaisen Osakunnan Laulajat lauantaina 1.12. klo 15 Kangasniemen kirkossa.