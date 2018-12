Perinteiset joulumyyjäiset tänään Kansis-keskuksessa

Joulumyyjäisten pitopaikaksi valikoitui viime vuoden myönteisten kokemusten pohjalta nyt toistamiseen Kansis-keskus. Ruokala ja leveä käytävä mahdollistavat sujuvan kaupankäynnin lähes 40 myyntipisteelle. Lisäksi muutama myyntipiste on sijoitettu myyjien toiveesta piha-alueelle.

Sosiaalityön ja seurakunnan diakoniatyön Toiveiden joulukuusi on paikalla tuttuun tapaan.

Lukion Abit vastaavat myyjäisten kahviosta sekä tänä vuonna myös joulupuuron tarjoilusta.

Tarjolla on lapsille kasvomaalausta ja Puulan seutuopiston ryhmät tuovat joulutunnelmaa joululauluillaan.

Tervetuloa nauttimaan leppoisasta myyjäistunnelmasta ja hankkimaan paikallisten toimijoiden tarjonnasta joululahjoja, herkullisia leivonnaisia ym. mukavaa. Tapahtuman järjestää kunnan elinkeinotoimi.

Perinteiset joulumyyjäiset tänään lauantaina 1.12. klo 10-14 Kansis-keskuksessa.