Kolumni: Nyt tarvitaan lisää lapsia

Alhainen syntyvyys on ollut Suomen pienten kuntien huolena jo pitkään. Kangasniemellä positiivinen muuttoliike on ollut valopilkkuna, mutta syntyvyys on meilläkin ollut alhaisissa lukemissa jo pitempään.

Kangasniemeläisiä kuolee vuosittain 90-100. Tasapaino olisi hyvä, jos syntyneitä olisi vähintäänkin saman verran. Mutta eipäs ole. Useana vuonna syntyneiden määrä on ollut 30-40 välillä. Tänä vuonna näyttäisi tulevan kaikkien aikojen pohjat: lokakuun loppuun mennessä uusia kangasniemeläisiä on syntynyt vain 21.

Pienenevät ikäluokat tuovat mukanaan monenlaisia ongelmia. Kouluverkon ylläpito käy hankalaksi, jos pitäjän koko ikäluokka mahtuu yhteen koululuokkaan.

Kangasniemi on edelleen aktiivinen urheilupitäjä, vaikka Ringa Ropon, Virpi Kuitusen ja Tepa Reinikaisen vuosista onkin jo aikaa. Meillä on runsaasti nuoria yleisurheilijoita, hiihtäjiä, suunnistajia, ampumahiihtäjiä, salibandyn pelaajia, jalkapalloilijoita, jääkiekkoilijoita ja ringetten pelaajia. Jos ikäluokat pysyvät näin pieninä, voi jatkossa olla hankalaa saada joukkueita kasaan.

Enää pienenevät ikäluokat eivät ole vain pienten kuntien huolena. Tilastokeskuksen tuoreet lukemat kertovat, että tänä vuonna Suomeen syntyy vain noin 48 000 lasta. Edellisen kerran vastasyntyneiden määrä oli alle 50 000 vuoden 1869 nälkävuonna. Tuolloin syntyi elävänä 43 757 lasta. Suomen suurin ikäluokka syntyi vuonna 1947. Silloin maailmaan ilmaantui 108 000 uutta suomalaista.

Alhainen syntyvyys uhkaa koko yhteiskuntarakenteen tulevaisuutta. Kuka tekee jatkossa työt? Kuka maksaa verot? Kuka maksaa eläkkeet?

Nyt tarvitaan kipeästi sellainen väestöpoliittinen ohjelma, joka parantaa nuorten perheiden oloja. Tai sitten tarvitaan aktiivinen maahanmuutto-ohjelma, jolla voitaisiin houkutella Suomeen ulkomailta työvoimaa ja nuoria, jotka voitaisiin kouluttaa yhteiskuntamme tarpeisiin.

Tietenkin on kyseenlaista voidaanko perhepolitiikalla lisätä vauvojen määrää. Valtiojohtoinen operaatio kohtaa suuren haasteen, koskapa vauvabisneksessä tuotannon tekijät ovat yksityisten hallussa. Makuuhuoneissa eivät peitot välttämättä kiivaasti heilu, jos nuorilla pareilla on mielessään pääministerin kasvot.

Kokemuksesta tiedän, että lapset ovat parasta mitä ihminen voi elämässään saada aikaan. Omissa muistoissani sykähdyttävimpiä ovat ne hetket, kun olen saanut laitoksella uuden tulokkaan ensimmäistä kertaa käsivarsilleni. Minulla on ollut suuri onni olla tuossa tilanteessa viidesti. Kiitokset kokemuksista Emilialle, Annalle, Villelle, Kaislalle ja Otolle.

Uusi elämä on ihme. Sen edessä suulaampikin mykistyy. Kokemuksesta voinkin suositella lapsentekoa kaikille nuorille. Etukäteen haaste voi pelottaa, mutta näin jälkikäteen, kun vain nuorimmainen enää asuu kotona, muistelen niitä niin sanottuja ruuhkavuosia haikeudella.

Kalevi Tiitinen

