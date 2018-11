Suoniityn Iivolle hopeaa Hirvimestaruusottelussa

Viime viikonloppuna kisattiin Suomen Harmaahirvikoirajärjestön alaisten rotujen valtakunnallisesta hirvenhaukkumestaruudesta Viitasaarella. Kilpailussa oli mukana myös harmaa norjanhirvikoira Suoniityn Iivo isäntänsä Pertti Linneran kanssa. Kotiin tuomisinaan kangasniemeläiskoirakolla oli kovatasoisen mestaruusmittelön toinen sija.

Iivon tie Hirvimestaruusotteluun kulki Suur-Savon piirin karsintakokeen ja Idän lohkovalintakokeen kautta. Karsinnat sujuivat mainiosti ja koira voitti ne molemmat. Piirin kokeesta irtosi 93,50 pistettä ja Idän lohkosta 94 pistettä. Hirvimestaruusottelussa Iivon saldo oli 91,50 pistettä.

– Minä olen sen monelle sanonut, että yleensä en lähde muuta kuin voittamaan, mutta kyllä se tuossa nyt pitää antaa jo vähän periksi. Siellä oli 12 muutakin kovaa koiraa, Pertti Linnera toteaa kysyttäessä hänen mestaruusotteluun kohdistuneista ennakko-odotuksistaan.

Viitasaarella keskenään kisasivat viime vuoden mestari sekä Suomen neljän lohkon kärkikolmikot. Kolmestatoista koirasta yksitoista haukkui ykköstuloksen. Ottelun voiton vei Timo Puotsaaren omistama jämtlanninpystykorva Karukoivun Mambo, joka sai suorituksestaan 94,50 pistettä.

Linnera on ollut kerran aiemman koiransa kanssa Idän lohkossa ja kerran hänen koiransa on voittanut piirin mestaruuden. Mestaruuskisa oli miehelle kokemuksena uusi.

– Aikamoinen saavutus, että sinne asti ylipäätään pääsee.

Kilpailu käytiin talvisissa olosuhteissa: maata peitti pieni lumihärmä ja lämpömittari näytti miinusmerkkisiä lukemia. Iivo löysi emän ja vasan kello 9:46.

– Edellispäivänä olivat lopettaneet siellä vaivaisen vasan ja Iivo lähti ensin sen jäljille. Meiltä meni siinä hakua vähän hukkaan.

Iivo haukkui täyden erän. Työskentelymatkaa sille kertyi kuusi kilometriä ja karkoituksia tuli päivän mittaan kuusi kappaletta. Hirvityöskentelynsä aikana koira kävi ottamassa ryhmään kaksi kertaa yhteyttä, mistä irtosi täydet yhteistyöpisteet.

– Tämänkokoisissa kisoissa se on aika tärkeää, niitä pisteitä tarvitaan, Linnera painottaa.

Linnera on käyttänyt Iivon kuusi kertaa hirvenhaukkukokeissa ja se on saanut niistä kaikista ykköstuloksen. Näyttelytuloskin on hankittuna, joten maaliskuussa neljä vuotta täyttävä koira on hakemuksen postittamista ja Suomen Kennelliiton vahvistusta vaille valmis käyttövalio.

Tämän syksyn osalta Linnera toteaa Iivon hirvikoekauden päättyneen.

– Tässä on sentään viisi koetta jo käyty. Ja nyt jos sattuisi raapaisemaan jonkun seitsemänkymmentä pistettä, se näyttäisi tuossa vuosikirjassa aika pahalle, mies naurahtaa.