Pääkirjoitus: Onnistunut joulunavaus

Joulunavausta odotettiin tänä vuonna poikkeuksellisissa tunnelmissa. Viime vuonna avausmenojen pitopaikkana oli rantatori, mutta tänä vuonna paikka vaihtui torin käytöstä syntyneiden kiistojen vuoksi. Uudessa tilanteessa avausmenoja nähtiin sekä Reissupannun niemessä että keskustassa. Etukäteen vähän pelättiin, löytääkö juhlaväki avajaismenojen pariin.

Reissupannun niemessä julkistettiin vuoden yrittäjä, pidettiin puheet ja kierrettiin tonttupolkua. Paikalla oli väkeä noin 400 henkeä, mikä on paljon enemmän kuin mitä kunnan ja yrittäjien yhteisissä joulunavauksissa on totuttu viimevuosina näkemään.

Joulunavaus näkyi hienosti myös pitäjän keskustassa. Liikkeet olivat auki iltayhdeksään ja yrittäjät tarjosivat asiakkailleen glögiä, pipareita, torttuja ja jouluista tunnelmaa. Joulunavauksen ja myös Black Fridayn vuoksi kuluttajia hemmoteltiin myös erikoistarjouksilla.

Väkeä riitti kaduille ja kauppoihin aina iltamyöhäiseen, mikä kertoo selvää kieltään siitä, että kangasniemeläiset eivät lähteneet ostosreissuille Jyväskylään tai Mikkeliin, vaan pysyivät nyt kotipitäjässä. Toivottavasti sama tahti jatkuu myös muina jouluostospäivinä. Kangasniemellä on varsin hyvät palvelut ja ostosvalikoimat. Jos kuluttajat käyttävät jouluostosrahansa paikallisissa yrityksissä, on varmaa, että hyvät palvelumme säilyvät ja voivat jopa monipuolistua. Täällä käytetyillä euroilla on suora vaikutus paikkakunnan palvelualan työllisyyteen.

Ennätyksellinen yleisö kertoo siitä, että tämänkertainen joulunavaus bussikuljetuksineen oli varsin onnistunut. Ainoa miinukset kirjattiin siitä, että aikaisempien vuosien perusteella arvioidut kupongit, glögit ja tonttupolun palkinnot loppuivat kesken.

Erittäin tärkeä osa avausmenoissa oli keskustan yrittäjien aktiivisuus. Jatkon kannalta onkin tärkeää, että keskustan yrityksissä avajaispäivänä jouluvalot ovat päällä ja ovet pitempään auki ihan riippumatta siitä, missä viralliset avajaismenot puheineen järjestetään.

