Mitos Oy:n toimitusjohtaja Tomi Siikanen sai Vuoden yrittäjän palkinnon

Vuoden yrittäjän palkinnon sai tänä vuonna Mitos Oy. Palkinto julkistettiin ja luovutettiin joulun avauksessa Reissupannun niemessä viime perjantaina. Palkinnon vastaanotti yrittäjä Tomi Siikanen.

Mitos Oy on toiminut Kangasniemellä kymmenkunta vuotta ja yritys on kasvanut voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Yritys työllistää suoraan kymmenen henkeä ja lisäksi välillisesti ja tekee tuotekehitystä.

Mitos Oy on erikoistunut rakennussuojaamiseen rakentamisen eri vaiheissa sekä henkilösuojaukseen. Yritys on erikoispölynhallintatuotteiden valmistaja, jonka tuotantotilat sijaitsevat Kangaslammen teollisuusalueella Teollisuustien varressa. Oman tuotannon lisäksi yritys maahantuo myös muita rakennus- ja korjausrakentamisessa käytettäviä tuotteita, kuten suojamuoveja, -papereita, -kalvoja ja -kartonkeja, sekä suojavaatteita. Tuotenimikkeitä yrityksen valikoimassa on satoja.

Mitos Oy on Suomen ainoa vetoketjuovien valmistaja. Mitoksen valmistamia vetoketjuovia käytetään remonteissa estämässä remontissa syntyvän pölyn leviämistä tilasta toiseen.

Mitos Oy:llä on asiakkaita ympäri Suomea ja yritys tekee myös vientikauppaa muihin Pohjoismaihin. Yritys myös hakee jatkuvasti uusia markkina-alueita. Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa rautakauppaketjut ja telakkateollisuus.

Yritys jatkaa tuotekehitystään myös tulevaisuudessa.

– Halutaan kehittyä ja tuoda uusia tuotteita pölynhallintaan ja rakennus- ja henkilösuojaukseen, ja meillä on omaa valmistusta. Viime aikoina ollaan etsitty kiihkeästi uusia tiloja Kangasniemeltä, että saadaan uusia tuotteita markkinoille. Kun ollaan tietyissä tuotteissa ainoa valmistaja Suomessa, halutaankin pitää se maine, eli uusia tuotteita on tulossa, Tomi Siikanen kertoi tulevaisuuden suunnitelmista.

Vuoden yrittäjän palkinnon myönsivät Kangasniemen Yrittäjät ry ja Kangasniemen kunta.