KaPa kukisti LeKin kotiyleisön edessä

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue kartutti pistetiliään Leppävirralta saapunutta LeKi-75:tä vastaan pelatussa kotiottelussa, joka päättyi illan isäntien hyväksi lukemiin 8-3 (6-1, 1-1, 1-1). Ottelu ratkesi jo avauserässä.

– Lähdimme hakemaan kovaa ja energistä alkua ja ensimmäistä erää, kun pääsimme taas pitkästä aikaa pelaamaan kotiolosuhteissa, kertoo KaPan valmentaja Juho Manninen.

Manninen kertoo ensimmäisen erän olleen joukkueensa hyökkäys-maalintekopelaamisen osalta ehkä syksyn parasta ja tehokkainta.

Avauserän osumista vastasivat hattutempun tehnyt Mikael Vasara, Mika Himanen, Ville Laakkonen ja Teemu Huoponen.

Toisessa ja kolmannessa erässä molemmat joukkueet onnistuivat maalinteossa kertaalleen, KaPan maalit kirjattiin Toni Paakkunaiselle ja Miika Otraselle.

– Toiseen erään sitten ehkä jalka nousi hieman kaasulta ja loppupeli meni meiltä enemmän tai vähemmän pelailuksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että ihmisiä tässä ollaan ja kun voitat ensimmäisen erän luvuin 6-1, on se pieni höllääminen vain inhimillistä ja ymmärrettävää, Manninen kommentoi.

KaPa on pääsääntöisesti määrännyt tahdin alkukauden otteluissa, voitot ovat irronneet suhteellisen helposti ja suurilla maalieroilla.

– Meidän on ollut hieman haastavaa saada aikaan ehjää 60 minuutin pelisuoritusta otteluiden luonteen ollessa tällainen. Pelit kuitenkin kovenevat koko ajan, mitä pidemmälle kausi etenee, joten jatkamme kovaa harjoittelua ja pelin kehittämistä, Manninen sanoo.

KaPa on voittanut kaikki syyskauden yhdeksän otteluaan ja johtaa III-divisioonan lohkoaan.

Ennen joulua ohjelmassa on vielä kolme runkosarjan peliä. Ensimmäinen niistä pelataan perjantaina 30.11. Pieksämäellä PiPSiä vastaan ja loput kaksi kotona Tehomet Areenalla 7.12. ja 15.12. PiPSiä ja sarjan toisella sijalla olevaa PoU:ta vastaan.