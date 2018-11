Joulun odotus alkaa Majatalosta

Tämän vuoden viimeisessä Majatalo-illassa tänään keskiviikkona 28. marraskuuta aletaan jo virittäytyä joulun odotukseen ja adventin aikaan.

Marja Aalto on Kunnallislehden lukijoille tuttu lehdessä julkaistuista puutarha-aiheisista jutuista. Tällä kertaa Marja on kuitenkin luvannut järjestää Majatalon väelle jouluaiheisen visailun, sillä tietokilpailukysymysten laatiminen on hänelle mieluista puuhaa.

Suuri kiitollisuuden aiheemme, Majatalon bändi, säestää joulun odotukseen sopivat kappaleet. Laulaminen liittää ihmisiä yhteen ja musiikki koskettaa eri tavalla kuin puhuttu sana. Tutuilla joululauluilla on erityinen voima herkistää ja tuoda mieleen muistoja.

Tiedottaja Tuija Hokkanen tekee jälleen sydämellään työtä Majatalon hyväksi. Mainostamisen lisäksi hän toimii omalta osaltaan illan tunnelman luojana kukkien, kynttilöiden ja lyhtyjen sekä illan aikana heijastettavien kuvien ja laulujen sanojen välityksellä.

Iltaa rakentamassa on tälläkin kertaa suuri joukko seurakuntalaisia monissa eri tehtävissä.

Pekka Simojoen ideoima Majatalo on rento ja lämminhenkinen tilaisuus, jossa on tarjolla lepoa ja rauhoittumista sekä virkistävää yhdessäoloa. Majiksessa ei mittailla kenenkään uskon määrää, vaan ovella halataan tervetulleeksi etsijät ja epäilijät yhtä lailla kuin uskovaiset ja toivovaisetkin. Myös rippikoululaiset saavat tästä tilaisuudesta leiman passiinsa. Tervetuloa aloittamaan yhdessä iloinen joulun odotus!

Majatalo-ilta ke 28.11. klo 18 alkaen kunnantalolla. Perheen pienimmille on samaan aikaan omaa ohjattua toimintaa Lasten Majatalossa.