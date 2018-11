Paappasen rekat ovat kuljettaneet puuta metsistä tehtaille 1960-luvulta lähtien

Paappasen puutavararekat ovat höylänneet maanteitä pian jo kuusi vuosikymmentä. Nyt on menossa jo kolmas yrittäjäsukupolvi.

– Isä-Lauri perusti firman vuonna 1961. Hänen jälkeensä pyöritimme firmaa veljeni Ossin kanssa ja nyt vuoden päivät on yrittäjävastuussa ollut poikani Saku, kertoo Teuvo Paappanen.

Saku Paappanen tiesi tarkasti mihin ryhtyi, kun otti firman harteilleen.

– Olen ollut autohommissa isän mukana ihan pikkupojasta. Töissä puutavaranajossa olen mukana ollut viimeiset kymmenen vuotta. Ei tässä mitään salaisuuksia ja yllätyksiä ole vastaan tullut, naurahtaa Saku Paappanen.

Viitteitä on siitäkin, että Paappasia rekkahommiin riittää myös Sakun jälkeen. Hänellä on kaksi poikaa, kuusivuotias Manu ja nelivuotias Vili.

– Vahvasti heillä näyttää olevan rekkamiehen geeniperimää. Kovasti autot jo kiinnostavat.

Metsäteollisuutta pidettiin pitkää auringonlaskun alana. Nyt suunta on kuitenkin muuttunut. Sellu käy kaupaksi maailmanmarkkinoilla ja puusta kehitetään muovia korvaavia tuotteita. Kangasniemellekin vaikutuksensa heijastaa Äänekoskella runsas vuosi sitten käynnistynyt biotuotetehdas. Nyt tehdas valmistaa täydellä teholla havu- ja koivusellua, mäntyöljyä, bioenergiaa, rikkihappoa ja biopellettejä. Puuta tehdas nielee 6,5 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Joka päivä tehtaan porteista kulkee sisään 240 puutavararekkaa. Vuodessa rekkalasteja kertyy lähes 88 000.

Äänekoskelle puuta kuljettaa myös Paappasen rekka. Kuitupuuta ajetaan paljon Äänekoskelle. Lisäksi kohteina ovat Simpele, Vilppula, Mikkeli, Mäntyharju, Joutseno ja Punkaharju.

– Kyllä Äänekosken tehtaan tulo on meillä näkynyt selvästi. Vuodessa kuljetamme puuta noin 60 000 mottia. Ennen Äänekosken tehdasta mottimäärä oli meillä noin 50 000, sanoo Ossi Paappanen.

