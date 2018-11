Joulun avausta vietetään tänään perjantaina

Tänään perjantaina 23.11. vietetään Joulun avausta. Joulun avauksen virallinen osuus järjestetään Reissupannun niemessä. Viralliset menot käynnistyvät klo 17. Ohjelmassa on yrittäjien puheenjohtajan Nina Reinikaisen tervehdys ja kunnan puheenvuoro, jonka esittää valtuuston puheenjohtaja Tommi Vehmala. Tärkeä osa ohjelmaa on myös Kangasniemen vuoden 2018 yrittäjän julkistaminen.

Meno Reissupannun niemessä on käynnissä kuitenkin jo ennen virallisen ohjelman alkua. Yrittäjien ja yhteisöjen järjestämälle tonttupolulle ja sen tapahtumarasteille pääsee jo klo 16 alkaen. Tonttupolun rasteja kiertämällä ja tehtäviä ratkomalla pääsee osallistumaan upean joulukorin arvontaan.

Tietenkin paikalla on myös joulupukki. Hän on valinnut väliaikaiseksi toimistokseen Reissupannun uuden lisärakennuksen. Glögiä on kansalle tarjolla klo 16.30-17.

Omalla autolla Reissupannuun ei tarvitse lähteä. Anssin Tilausliikenne tarjoaa paikalle maksuttoman bussikuljetuksen. Bussin kyytiin pääsee Kukka Elisan viereiseltä parkkipaikalta. Lähdöt ovat klo 15.45, 16:15 ja 16:45. Paluukyydit Reissupannusta keskustaan kulkevat klo 17:30 ja 18:00.

Yrittäjät tavoittelevat joulunavauksellaan näkyvyyttä paikallisille palveluille.

– Tavoitteena on tehdä joulunavauksesta tapahtuma, joka houkuttaisi kangasniemeläisiä tekemään jouluostoksensa omalla paikkakunnalla. Oman paikkakunnan palvelut säilyvät ja kehittyvät, jos niitä käytetään, muistuttaa Nina Reinikainen.

– Toivottavasti ihmiset liikkuvat ahkerasti nyt perjantaina ja osallistuvat tapahtumaamme. Ja toivottavasti paikallisten liikkeiden kassakoneet kilisevät iloisesti myös koko joulukaupan aikana.

Joulunavauspäivänä poikkeuksellinen meno ei rajoitu vain Reissupannun niemeen. Keskustan alueella yritykset pitävät ovensa auki iltayhdeksään ja järjestävät asiakkailleen monenlaista jouluista tunnelmaa. Luvassa on jouluvaloja, piparia, glögiä ja hyviä tarjouksia.

– Pidämme ovet pitempään auki, jotta asiakkaat ennättävät töitten jälkeen kunnolla mukaan jouluiseen tunnelmaan. Pitempi aukiolo palvelee hyvin myös mökkiläisiä, jotka tulevat Kangasniemelle viikonlopuksi. Nyt kaikki ennättävät tänne perjantai-illaksi hyvin ostoksille, sanovat yrittäjät.

Joulun avaus perjantaina 23.11. Reissupannun niemessä kello 16 alkaen ja jatkuen kirkonkylän liikkeissä kello 21 saakka.