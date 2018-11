Kolumni: Täysi kylä, tyhjä tori

Viime vuonna yrittäjien ja kunnan joulunavauksessa puhalsivat uudet tuulet. Nyt en tarkoita sitä viimaa, joka teki kynttilöiden sytyttämisen hankalaksi, vaan innostunutta ilmapiiriä, joka liittyi rantatorilla ensimmäistä kertaa vietyyn tapahtumaan. Joulukuusimetsä, puheet ja tunnelma istuivat hyvin Puulan rantamaisemaan.

Joulunavaus on taas edessä huomenna perjantaina. Moni asia perinteisessä tapahtumassa on kuin ennenkin. On yrittäjien puheenvuoro. On kunnan puheenvuoro. On joulupukki. On vuoden yrittäjän julkistus.

Melkein kaikkea on. Vain rantatori puuttuu. Syksyllä torialueen käytöstä noussut kiista aiheutti sen, että tapahtumaa juhlitaan nyt muualla. Hyvää tietenkin on se, että torilla ei pääse nyt syntymään kiistoja lumipenkoista tai myyntialueiden rajoista, koska siellä ei ole ketään. Jouluinen rauha säilyy maassa. Huonoa on se, että hyvin tapahtuman pitopaikaksi sopinut alue jää nyt käyttämättä.

En usko, että rantatori sinänsä on joulunavauksen kannalta oleellinen juttu. Nyt avauksen virallinen osuus toteutetaan Reissupannun niemessä. Sinne on keskustasta ilmainen bussikuljetus, joten kaikki halukaat varmasti paikalle pääsevät.

Myös keskustassa joulunavaus näkyy. Yritykset koristelevat valoilla ja kuusilla liiketilojaan ja pitävät ovet auki poikkeuksellisesti iltayhdeksään. Reissupannun tapahtumaa on aikaistettu niin, että kaikki avausriemuihin osallistujat ennättävät hyvin sekä Reissupannun niemeen että keskustan liikkeisiin.

Muutenkin tuo pidennetty aukiolo kuulostaa hyvältä idealta. Paikallinen väki ennättää työpäivän jälkeen hyvin vielä paneutumaan ostoksiin ja tarjouksiin. Ja tietty asia on hyvä myös kesäasukkaiden kannalta. Se ken lähtee perjantaina töiden jälkeen kohti Kangasniemen mökkiä, ennättää hyvin tsekkaamaan paikallisten yrittäjien tarjouksia.

Perjantaina on sopivasti myös Black Friday, tuo amerikasta meillekin rantautunut ostoshuuman ja alennusten päivä. Välttämättä sen perässä ei tarvitse lähteä Jyväskylään tai Mikkeliin. Tai verkon uumeniin. Tarjouksia löytyy runsaasti paikallisistakin liikkeistä.

USA:ssa Black Friday, kiitospäivän jälkeinen päivä, on kauppojen joulusesongin avauspäivä. Musta perjantai on siellä kaupoille vuoden suurin yksittäinen ostospäivä. Nimitys ”Black Friday” juontaa juurensa Philadelphiaan 1950- tai 1960-luvulle. Tuolloin kiitospäivän jälkeistä päivää alettiin kutsua mustaksi johtuen vilkkaasta liikenteestä, joka työllisti poliisia. Myöhemmin termi levisi ympäri Yhdysvaltoja, ja sen merkitys yhdistettiin kirjanpidossa käytettäviin väreihin. Alkuvuosi on useille kaupoille vielä tappiollista eli tilinauhoissa punaista, mutta Black Fridaysta eteenpäin tehdään voittoa – eli mustalla kirjattavaa tulosta.

Toivottavasti Black Friday ja muut joulukaupan päivät tuovat kangasniemeläisten firmojen kirjanpitoon runsaasti mustaa väriä. Tai mitä tahansa sellaista väriä, joka tarkoittaa plussaa tulokseen.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi