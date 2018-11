Kirkkovaltuustoon 14 uutta valtuutettua – Raija Vehmala vaalien ääniharava

Uuteen kirkkovaltuustoon valittiin 19 valtuutettua, joista viisi on nykyisiä ja neljätoistatoista uutta valtuutettua. Naisia uudessa valtuustossa on 10 ja miehiä 9. Uuden valtuuston keski-ikä on 52 vuotta.

Vaalien selkeä ääniharava on nykyinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tule kirkkoon -listan ehdokas Raija Vehmala, joka sai 124 henkilökohtaista ääntä.

Toiseksi eniten eli 78 ääntä sai niin ikään Tule kirkkoon – listan Lauri Tiihonen, joka on uusi valtuutettu. Uusina kirkkovaltuustoon valittiin myös Susanna Pirttiaho, Eija Pynnönen, Anneli Tyrväinen, Sulo Hämäläinen, Sirpa Reinikainen, Arto Tommola, Nea Liikanen, Marjaana Sävilammi, Timo Partti, Sari Kuusjärvi, Markku Laitinen, Arto Riikonen ja Yrjö Pynnönen.

Nykyisistä seurakunnan luottamushenkilöistä paikkansa uusivat Raija Vehmalan lisäksi Kirsi Laitinen, Simo Hokkanen, Titta Pajunen ja Tero Marttinen.

Varalle vaaleissa valittiin Olavi Heikkala ja Sisko Luukkonen.

Valituista 15 edustaa Tule kirkkoon -valitsijayhdistystä. Palveleva kotiseurakunta sai valtuustoon kaksi edustajaa ja Seurakunta – Yhteisvastuun yhteisö niin ikään kaksi edustajaa.

Vaaleissa annettiin 861 ääntä ja kun äänioikeutettuja vaaleissa oli 3848, oli äänestysprosentti oli 22,4. Äänestysaktiivisuus jäi edellisistä vaaleista 5,3 prosenttiyksikköä, sillä vuoden 2014 vaaleissa 4202 äänioikeutetusta äänesti 27,7 prosenttia.

Nuoria vaalit eivät saaneet liikkeelle. Seurakuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat myös 16-vuotiaat. 16-17-vuotiaita äänioikeutettuja oli 75, joista äänioikeuttaan vaaleissa käytti 3 äänestäjää.

Ehdokaslistoista Tule kirkkoon lista sai eniten ääniä eli 637. Palveleva kotiseurakunta lista sai 122 ääntä ja Seurakunta – Yhteisvastuun yhteisö -listan ehdokkaat 100 ääntä.

Uusi kirkkovaltuusto aloittaa nelivuotiskautensa ensi vuoden alusta.

