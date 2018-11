KaPalle voitto Kiuruvedeltä lukemin 2-15

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue ei jättänyt mitään arvailujen varaan Kiuruvedellä viime sunnuntaina pelatussa III-divisioonan jääkiekko-ottelussa, kun vastustaja KK-81 kukistui murskaluvuin 2-15 (0-4, 0-6, 2-5).

Lähes kaikille KaPan pelaajille kirjattiin tehopisteitä. Kovimmat tehot tekivät Mika Himanen (3 + 4) ja illan taikuriksi valittu Teemu Huoponen (3 + 4).

– Saimme onnistumisia laajalla rintamalla, mikä oli hyvä asia. Veimme peliä koko ajan, eikä vastustaja päässyt missään vaiheessa siihen mukaan. Lopussa tapahtui muutama harmittava kiekollinen nukahdus, mistä vastustaja sai tehtyä maalinsa, kiteyttää KaPan varakapteeni Jussi Siitonen ottelun kulun.

Vierasjoukkueen maalissa pelasi Pekka Lahikainen, jolle kirjattiin 31 torjuntaa. KK-81:n maalivahti Mikko Humalojan saldo oli 49 torjuntaa.

Sarjataulukon kärjessä oleva KaPa on voittanut kaikki tämän syksyn kahdeksan otteluaan ja kerännyt niistä täydet 24 pistettä. Sarjan pelaajatilastossa korkeimmalla KaPan pelaajista on Mika Himanen tehopistein 24. Tilaston kärjessä on 31 pistettä tahkonnut Kajastuksen Jere Paananen.

Seuraavaksi KaPalla on ohjelmassaan Tehomet Areenalla lauantaina 24.11. pelattava kotiottelu, johon vastustajaksi saapuu leppävirtalainen LeKi-75.