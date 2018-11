Attendon senioripalvelutalon urakkatarjousten kierros on nyt käynnissä

Lista niistä kunnista, joissa Attendo rakentaa ja investoi on pitkä. Kuluvan vuoden aikana uutiset ovat kertoneet hankkeista Juuassa, Kalajoella, Kankaanpäässä, Kerimäellä, Vantaalla, Savonlinnassa, Porvoossa, Kuopiossa, Sastamalassa…

Myös Kangasniemi on Attendon investointilistalla. Kunnan ja Attendon sopimuksen mukaan Mäntykankaan vanhainkotikiinteistö siirtyy Attendolle ja yhtiö rakentaa vanhan kiinteistön korvaajaksi uuden, 60-paikkaisen senioripalvelutalon.

Attendon kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Terho kertoo, että palvelutalon rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi kevään aikana.

– Parhaillaan hankkeessa on menossa urakkatarjouspyyntöjen kierros. Tavoitteena on, että pääsemme valitsemaan urakoitsijaa vielä tämän vuoden puolella tai heti ensi vuoden alkupuolella. Kun urakkakierros on takana ja hinnat kohdillaan, pääsee rakentaminen alkamaan kevätkuukausien aikana.

Terhon mukaan omat mutkansa palvelutalon matkaan tuo ARA:n rahoitus. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA, on osa Suomen virallista asuntopolitiikkaa. Se myöntää avustuksia, tukia ja takauksia, ja ohjaa asuntokannan käyttöä.

– ARA:n mukanaolo tietenkin tarkoittaa sitä, että moniin vaiheisiin kuluu aikaa hieman enemmän. Vapaalla rahoituksella moni asia olisi suoraviivaisempaa.

Omat mutkansa ja hidasteensa rakentamiseen tuo myös talvi. Jos on paljon lunta ja pakkasta, on rakentamisen aloittaminen hankalampaa, ja tositoimiin päästään vasta myöhemmin keväällä.

Sote-uudistusta odoteltaessa kunnat ovat aktiivisesti pohtineet palveluidensa tulevaisuutta. Vain harvat kunnat ovat päätyneet tuottamaan sote-palvelunsa itse.

Väestön ikääntyessä palveluasumisen ja terveydenhuollon palveluiden tarve kasvaa. Palveluiden tuotantoon yhä useammin tulevat mukaan myös Attendon kaltaiset yksityiset palveluntuottajat.

Kangasniemellä kunta, Attendo ja Essote ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan nykyisen Mäntykankaan vanhainkodin alueelle rakennetaan uusi senioripalvelutalo ja alueelle muodostuu samalla moderni hoivakampus, jonka alueella sekä julkiset että yksityiset palvelut tulevat toimimaan yhteistyössä.

Kunnan ja Attendon sopimuksen mukaan Mäntykankaan vanha kiinteistö siirtyy Attendon omistukseen tasearvolla, joka on noin 1,5 miljoonaa euroa. Attendo rakentaa Mäntykankaan nykyisen kiinteistön ja Otto Mannisen tien väliselle alueelle uuden asumispalveluyksikön. Uuden yksikön käyttökustannuksista vastaa Attendo. Uuden yksikön valmistuttua Attendo vastaa vanhan Mäntykankaan kiinteistön purkamisesta.

Sopimuksella Attendo sitoutuu rakentamaan Kangasniemen hoivakampusalueelle uuden 60 paikkaisen senioripalvelutalon, joka tarjoaa tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista ja senioriasumista. Senioripalvelutalo rakennetaan palvelemaan ja kehittämään koko Otto Mannisen tien varrella olevaa palvelukeskittymää. Senioripalvelutaloon tulee muun muassa avoin ravintola ja suuri piha-alue, jotka palvelevat kaikkia alueen asukkaita ja vieraita.

Sopimuksen mukaan Essoten kuntayhtymä vastaa asumispalvelujen tuottamisesta 2019 loppupuolelle. Senioripalvelutalon valmistuttua palvelujen tuottaminen siirtyy Attendolle. Mäntykankaan asukkaiden ei tarvitse muuttaa nykyisestä ryhmäkodista väistötiloihin, vaan he voivat asua Mäntykankaassa uuden senioripalvelutalon valmistumiseen saakka.

Attendo toimii jo Mäntykankaalla. Kangasniemen Palvelukoti meni kesällä konkurssiin. Toiminta kuitenkin jatkuu yrityksen molemmissa yksiköissä, Kuuselassa ja Seijankodissa. Kuuselan vammais- ja vanhuspalvelun tehostetun asumisen toimintaa pyörittää Attendo Oy. Seijankoti muutti nimensä Suurolankodiksi, ja tehostetun asumispalvelun mielenterveys- ja vanhustoimintaa jatkaa kangasniemeläinen Sosfix Oy.