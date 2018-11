Uutuuskirja kertoo neljästä rohkeasta naisesta – julkistamistilaisuus tänään kirjastolla

Muistoja ja elämänvaiheiden herättämiä tunteita kuvataan sanoin ja kuvin omaishoitajien Minun Kangasniemi -kuvakirjassa. Tänään maanantaina julkaistava kuvakirja kertoo neljästä naisesta, Irja Mieskolaisesta, Helvi Puikkosesta, Sirkka Kunnasvuosta ja Sirkka Kauppisesta.

Neljän omaishoitajana toimineen ja puolisonsa menettäneen naisen kokemaa ja muistamaa on kirjaan kuvannut voimauttavan valokuvan metodiohjaaja Johanna Kuusisto.

Naiset ovat itse kirjoittaneet kirjan tekstit ja koskettavat runot. He ovat valinneet myös julkaistavat kuvat, jotka kulkevat kirjassa tekstien pohjalta tarinallisesti. Kirjassa on myös kuvia naisten kotialbumeista, joiden tunnelma usein toistuu myös uusissa kuvissa.

Kirja syntyi osana omaishoitajien vertaistukiryhmä Virtapiirin toimintaa, jota on Kangasniemellä neljän vuoden ajan vetänyt näyttelijä ja ohjaaja Tarja Pyhähuhta. Ryhmä on toiminut Mikkelin Muistiluotsi ry:n alaisena. Virtapiiri-ryhmän toiminta Kangasniemellä päättyy kirjan julkaisemiseen.

– Kirja on pysyvä muisto ja kunnianosoitus minulta heille, Pyhähuhta kertoo ja toivoo, että kangasniemeläiset ottaisivat kirjan omakseen.

Vaikka Virtapiirin toiminta loppuu, aikovat ryhmän toiminnassa ystävystyneet naiset pitää yhteyttä toisiinsa myös tulevaisuudessa.

Minun Kangasniemeni -kirjan julkistamistilaisuutta vietetään kirjastossa ensi maanantaina. Tapahtumassa esiintyvät Mikkelin kansalaisopiston lausuntaryhmäläiset Liisa Manninen ja Mali Soininen. Musiikista vastaa Tapio Kallberg.

Minun Kangasniemeni -kirjan julkistamistilaisuus tänään maanantaina 19.11. klo 15 kirjastossa. Vapaa pääsy.

Lue lisää siitä kuinka kirja syntyi 15.11. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.