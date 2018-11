Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on tänään – äänestää voi kirkossa

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on tänään sunnuntaina 18. marraskuuta, jolloin äänestyspaikkana on kirkko. Kirkossa voi äänestää kello 11.15-20 välisenä aikana.

Vaaleissa valitaan 19-jäseninen kirkkovaltuusto vuoden alusta alkavalle nelivuotiskaudelle. Ehdokkaita on 21 kolmelta listalta.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyi reilu viikko sitten. Paikkakunnalla ennakkoon äänensä antoi 538 seurakuntalaista, joka on 14 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestysaktiivisuus ei ennakkoäänestyksessä yltänyt aivan edellisvaalien lukemiin, sillä edellisissä vaaleissa vuonna 2014 ennakkoon äänesti 740 seurakuntalaista eli 18 prosenttia äänioikeutetuista.