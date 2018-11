Yhdeksäsluokkalaiset ovat TET-harjoittelussa hakemassa lisää kokemuksia työelämästä

Kangasniemen yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset ovat tällä viikolla työelämään tutustumisessa eli TET-harjoittelussa. Oppilaat ovat itse valinneet omat harjoittelupaikkansa, joten he eivät suinkaan ole kaikki yhdessä paikassa, vaan tutustumassa erilaisiin työpaikkoihin ja -ympäristöihin.

Kävimme haastattelemassa niin opinto-ohjaaja Salla Oksasta kuin paria tettiläistäkin. Haastattelemamme tettiläiset Nelli Ahtola, Niina Hepo-oja ja Erika Fredin ovat harjoittelemassa K-Market Puulantorissa, jossa he pääsevät tekemään monipuolisesti töitä. Niihin lukeutuu muun muuassa tuotteiden hyllyttäminen, roskien käsittely ja asiakaspalvelu.

– Pidän erityisesti asiakaspalvelytyöstä, kommentoi Nelli Ahtola. Myös hyllyttäminen on tettiläisille mieleistä työtä.

Kysyimme heiltä myös, kuinka he päätyivät valitsemaan tämän TET-paikan.

– Olin kuullut paikasta paljon hyvää palautetta aikaisemmilta tettiläisiltä, kertoo Niina Hepo-oja. Myös mahdollinen kesätyöpaikka kiinnostaa. Lisäksi kauppa-alan osaamisesta on hyötyä tulevaisuudessa esimerkiksi ammatin valinnassa tai työpaikan haussa. Myös asiakaspalvelutaidot tulevat varmasti tarpeeseen tulevissa työpaikoissa. Erika Fredin mainitsee olevansa myös kiinnostunut kauppa-alan ammatista.

Opinto-ohjaaja Salla Oksasen toivoo TET-harjoittelun antavan hyviä kokemuksia työelämästä ja auttavan esimerkiksi toisen asteen opiskelupaikan valinnassa. Osalla oppilaista TET-harjoittelu ei kuitenkaan vaikuta tulevaisuudensuunnitelmiin ja osalla taas TET-paikka on valittu tarkasti tulevaa ammattia ajatellen. Joskus oppilas huomaa TET-paikan olevan itselle sopimaton, jolloin hän voi tulevaisuudessa vältellä kyseistä ammattia.

– Jotkut oppilaat hyötyvät TET-jaksosta selvästi muita enemmän, kertoo Salla Oksanen. Siihen vaikuttaa muun muassa heidän asenteensa ja kiinnostus paikkaa kohtaan.

Oksanen on kiitollinen Kangasniemen yrityksille, että he ottavat tettiläisiä harjoitteluun. Hän myös toivoo, että tettiläisistä olisi apua työpaikan tehtävissä, mistä hän onkin saanut positiivista palautetta.