Käsimäen Humu haukkui Idän lohkon voittoon

Joni Pietarisen 11-vuotias karjalankarhukoirauros Käsimäen Humu voitti viime viikon torstaina Siilinjärvellä kisatun Idän lohkon valintakokeen ja nappasi samalla edustuspaikan karhukoirien SM-kilpailuun, Hirvenhaukut-otteluun.

Idän lohkoon Pietarinen on päässyt Humun kanssa jo viidesti ja kolme kertaa lohkosta on irronnut ykköstulos. Lohkon voitto ja SM-kisapaikka ovat kaksikolle ensimmäiset.

Idän lohkoon Pietarinen ja Humu päätyivät Kangasniemellä lokakuun puolivälissä järjestetyn Suur-Savon Kennelpiirin karsintakokeen kautta. Karsinnan voittanut Humu sai 93,5 pistettä ja Siilinjärveltä pisteitä kertyi 92,5. Tämän syksyn hirvenhaukkukokeiden pisteet ovat Humulle parhaat, mitä se pitkän koeuransa aikana on napannut. Aiemmin koiran tulosta tiputti yhteydenottopisteiden puuttuminen, sillä se oli nuorempana nykyistä haastavampi saada pois hirveltä.

– Parhaat tulokset on tullut vanhoilla päivillä, kun se on ruvennut vähän lepsuilemaan ja tahtoo vahingossa tulla käymäänkin, Joni Pietarinen naurahtaa.

Idän lohkon valintakokeessa Humu löysi hirvilehmän ja kaksi vasaa 17 minuutin ja 2,8 kilometrin mittaisen hakulenkin jälkeen heti koepäivän aamuna. Haukkua kertyi päivän mittaan yhteensä 242 minuuttia ja karkkoja hirville annettiin neljästi. Kokeen lopussa koiran vauhti hidastui ja kun se saatiin maastosta kiinni, selvisi että se oli loukannut toisen takajalkansa. Loukkaantumisesta huolimatta sinnikäs koira oli tehnyt työnsä loppuun saakka kolmella jalalla kulkien.

Suomen mestaruudesta kamppaillaan Kruunupyyssä tulevana viikonloppuna 17.-18. marraskuuta. Alkuviikosta Humun jalka osoitti jo toipumisen merkkejä, mutta Pietarinen joutui valitettavasti perumaan Humun SM-osallistumisen torstaina 15.11., koska koiran jalka ei ollut parantunut vielä riittävästi.